查理斯加冕︱王室超強基因神複製 夏洛特公主「撞樣」小小英女王
2022年9月已登基的英王查理斯三世（King Charles III），加冕典禮2023年5月6日舉行。儲妃凱特（Catherine, Princess of Wales）與女兒夏洛特公主（Princess Charlotte，又譯夏綠蒂）身穿母女裝一同亮相，成為大典焦點之一。盛裝赴會的夏洛特被發現，與已故英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II，又譯作伊麗莎白二世或伊莉莎白二世）幼時眉目氣質出奇相似。
剛迎來8歲生日的夏洛特公主是威廉王子（William, Prince of Wales）與凱特次女，她出生時曾祖母英女王已屆89歲高齡。隨年漸長的小夏洛特6日正裝出席加冕大典時，令人驚歎這對王室曾祖孫有多神形俱似。
英國王室收藏基金會（Royal Collection）珍藏多張伊利沙伯二世兒時照片，在網上開放予公眾觀賞，可供進行比對，可見夏洛特與英女王不論是眉睛、抿嘴與微笑的樣子，都相當相似。
伊利沙伯二世生於1926年，2022年9月8日逝世，享耆壽96歲。她與夏洛特相處時間不算很長，夏洛特出席葬禮時雖表現出超乎年紀的鎮定，但仍一度忍不住痛哭落淚。英女王生前熱愛馬匹，夏洛特當時穿着的裙上便別上馬蹄形襟針，向曾祖母致意。
查理斯三世加冕典禮當日的情況是？查理斯與卡米拉及戴安娜故事詳情。
香港01為你完整紀錄查理斯加冕典禮過程。英國新王6件您未必知的事，曾遭欺凌缺乏家庭溫暖。查理斯三世（Charles III）登基前，與卡米拉受到不少爭議，但最後卡米拉由英國最犯眾憎情婦到當上王后卡米拉美貌不及戴安娜，但就奪查理斯三世歡心，而早前戴安娜從未曝光錄音就揭女人最痛。
查理斯三世的加冕禮當日，威廉王子凱特一家及哈里王子的表現如何?
凱特在查理斯三世的加冕禮當日，沒有戴后冠，反而與女兒夏洛特公主穿上「母女裝」出席，兩人都仙氣滿滿，十分搶鏡。喬治王子及路易小王子表情多多，大派表情包。反而哈里王子就不時扭身扭勢。梅根沒有出現有機會中計，有外媒指是王室計謀讓她自願缺席。