查理斯加冕︱王室超強基因神複製　夏洛特公主「撞樣」小小英女王

2022年9月已登基的英王查理斯三世（King Charles III），加冕典禮2023年5月6日舉行。儲妃凱特（Catherine, Princess of Wales）與女兒夏洛特公主（Princess Charlotte，又譯夏綠蒂）身穿母女裝一同亮相，成為大典焦點之一。盛裝赴會的夏洛特被發現，與已故英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II，又譯作伊麗莎白二世或伊莉莎白二世）幼時眉目氣質出奇相似。

剛迎來8歲生日的夏洛特公主是威廉王子（William, Prince of Wales）與凱特次女，她出生時曾祖母英女王已屆89歲高齡。隨年漸長的小夏洛特6日正裝出席加冕大典時，令人驚歎這對王室曾祖孫有多神形俱似。

英國王室收藏基金會（Royal Collection）珍藏多張伊利沙伯二世兒時照片，在網上開放予公眾觀賞，可供進行比對，可見夏洛特與英女王不論是眉睛、抿嘴與微笑的樣子，都相當相似。

伊利沙伯二世生於1926年，2022年9月8日逝世，享耆壽96歲。她與夏洛特相處時間不算很長，夏洛特出席葬禮時雖表現出超乎年紀的鎮定，但仍一度忍不住痛哭落淚。英女王生前熱愛馬匹，夏洛特當時穿着的裙上便別上馬蹄形襟針，向曾祖母致意。