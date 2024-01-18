英國旅客遊台灣赫見Wolverhampton T恤　看完英文超尷尬

還記得過去曾出現一些印上「似是而非」的日語，讓日本人摸不着頭腦的T恤嗎？英文也是如此。市面上販賣的英文T恤五花八門，有時不只印上英文字母，還會在衣服加入各種潮流元素，深受許多年輕消費者喜愛，但你購買這些英文T恤前，有了解背後含義嗎？



一名英國人去台灣旅遊時，逛了一間服飾店，赫然發現有T恤被大大印上英國城市名字，還寫着「冒險時間」、「只要有生命就會有希望！」等文句，令他看了尷尬至極。

當地人一看：設計師根本沒來過和夫咸頓（點圖了解更多）：

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一名英國男子在外國論壇reddit發文表示，2個月前到台灣新北市淡水旅遊時，逛了當地一間服飾店。

在一片衣服海中，他意外發現一件印有世界地圖和指南針圖案的T恤，衣服不僅大大印上英國城市和夫咸頓（Wolverhampton，即狼隊所屬城市）名字，還有寫着「冒險時間（adventure time）」、「只要有生命，就有希望（While there is life there is hope）」等文句。

有趣的是，可能怕消費者不知道和夫咸頓在哪裏，衣服也印上該城市的地圖坐標。

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不過，這些設計都令該名英國男看了一頭霧水，疑惑「冒險時間」、「有生命就有希望」等語到底和和夫咸頓有什麼關係，並發文分享台灣衣服的「獨特美學」。

貼文曝光後引發一陣討論，不少外國網友留言笑說和夫咸頓「沒有希望」，「以後我去和夫咸頓時，我就對外宣布『冒險時間到了！』」、「冒險就是要找到離開和夫咸頓的最快方法」、「感謝上帝，我不住在和夫咸頓，但我在那裏工作，那裏只有悲傷的生活，絕對沒有希望」。

來自和夫咸頓的網友也來留言，抱怨製作這件T恤的設計師根本沒來過和夫咸頓，「這座城市的座右銘明明是『走出黑暗，迎來光明』」、「他們（指台灣人）本來可以使用『走出黑暗，迎來光明』印在衣服，卻隨意使用了一個口號」。

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有人則緩頰，「我記得和夫咸頓擁有悠久的航海歷史，我想衣服的指南針圖案就是暗示的航海主題」。

台灣網友則留言解釋，原PO所說的這件衣服也許不是台灣人設計，可能是服飾業者從東南亞或中國批發進口過來的，但不管怎樣，設計者確實不知道和夫咸頓的歷史。

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