港網紅Ashly姑仔日本旅遊被「掀裙摸屁股」色狼事後仲對鏡頭笑

MeToo熱潮延燒至觀光客！台灣YouTuber「這群人」成員尼克的妹妹日前在大阪街頭，遭一名日本男子當眾掀裙，動手男子還嘻皮笑臉與他們道別，尼克將事件曝光至網路，引起討論。



尼克在YT頻道上傳影片與妹妹描述事發經過，尼克與太太Ashly、妹妹、經紀人一行4人到日本大阪旅遊，11號上午9時許，一行人在通天閣商店街前拍照，妹妹掌鏡調整角度時，一名白衣黑褲、梳著油頭的日本男子蹲到她旁邊，不久竟掀她裙子。更可惡的是，該男子還「抓著裙襬停留了一下」又摸了妹妹臀部，讓一行人相當錯愕，尼克趕緊拿起相機錄下之後的過程。（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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只見掀裙男折返回朋友處，和其他男性朋友送女性朋友坐上計程車後，他們才往尼克一群人的方向走去。掀裙男看見尼克正在拍攝，還對鏡頭打招呼，若無其事離開，掀裙男的同行友人也未有任何表示。

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尼克太太Ashly氣憤表示，她看到對方一行人當中有女生，卻沒有制止朋友的行為，只是旁觀讓事情發生，「大家都是女生，卻沒有這種同理心，就算對方是朋友，做了這麼過分的事也不應該這樣，可以說是幫兇，一行人都是幫兇」。

不少網友在影片下方留言安慰妹妹，除了希望能將消息擴散至日本社群媒體，也有人建議可以到台灣駐日代表處尋求協助。

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