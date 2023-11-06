日本旅遊｜禮貌已成過去式？網民數激氣事　有人被踢一腳再被問候

日本以「禮儀之國」著稱，總是給人彬彬有禮的好印象。



但近日一名網友分享，自己到日本旅遊，卻遇到好幾個沒禮貌的日本人，顛覆他先前對日本的印象。

讓他感到衝擊與不解，不禁感嘆：「日本人有禮貌已經是過去式了嗎？」

其他曾到日本旅遊網友紛表認同 點圖放大閱讀：

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原PO在PTT發文表示，近期他在日本旅遊，旅程中卻接連遇到好幾個「無禮的日本人」，且不只是店員，連路人也很沒禮貌。「這跟我幾年前來日本的印象非常不同，到底是什麼原因造成這樣的？」

文章引發網友討論，許多人紛紛表示同感：

「有感，上次走在新宿被不知名人士踢腳，回頭看一眼還被罵髒話」

「中國人太多吧，用英文問路也被瞪轉身走」

「你被發現是外國人了」

「日本人現在好像對於遊客太多很不滿」

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「大部分日本人都覺得台灣人比較有禮貌」

「雖然聽起來很像世代歧視，但日本20歲跟60歲素質真的有差」

不過，也有網友認為並非所有日本人都這樣：

「會嗎？上禮拜去日本人都還是很友善有禮貌啊」

「阿肥我一人去一般的日料店都很和善啊」

「在東京去買東西店員都頗親切的啊」

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】