Taylor Swift不到泰國開演唱會？總理爆料：新加坡巨額補貼搶獨家

美國流行天后Taylor Swift巡迴演唱會大受歡迎，但在東南亞僅設新加坡一站。泰國總理賽塔（Srettha Thavisin）2月16日指，據主辦單位向他透露，新加坡向Taylor Swift每場演唱會提供200至300萬美元（約1,560至2,340萬港元）補貼，換來東南亞獨家經營權。



賽塔16日在2024年度iBusiness論壇發表演講時稱，自己一直都想知道Taylor Swift為何不到泰國辦演唱會，後來主辦機構安舒茨娛樂集團（AEG）向他表示，新加坡為補貼設下條件，要求Taylor Swift不能在其他東南亞國家演出。

賽塔指，如果他當時知道這點，就會設法將Taylor Swift的演出帶到泰國。他說演唱會可為經濟創造附加價值，吸引外國觀眾前往當地，為酒店、旅遊，以至路邊烤肉等行業帶來現錢，值得為「超級巨星」提供財政支持。

泰國總理賽塔（Srettha Thavisin）2024年1月25日在曼谷出席記者會。（Reuters）

盼邀兩巨星到泰國開唱

他表示，泰國目標在2024年底前變成全球演唱會的主要目的地，邀請對象包括Taylor Swift和Beyoncé。

「Taylor Swift: The Eras Tour」巡迴演唱會的亞洲站僅有日本與新加坡，其中新加坡站3月2至9日在新加坡國家體育場舉行，除5、6日停辦外一共6場。該處設有5.5萬個座位，門票已全數售罄。不少泰國人會前往當地觀賞。

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