洗廁所都要學？新加坡開班招生：去年500人報讀

學洗廁所也能獲發專業證書？新加坡「技能創前程計劃」網站發布多個關於洗廁所的專業課程帖文，學費也不便宜，網民熱烈討論。當局稱2023年已有超過500人報讀相關課程。



新加坡的8視界新聞網稱，近日有至少2名網民針對「技能創前程計劃」的洗廁所課程在facebook發文，成為網民的談資，不少人對於開辦這樣課程表示不解。

有網民笑說：「這門課程太荒謬了，我可免費教」「新加坡男性在服兵役時就已經學習如何洗廁所了」「我每個週末都有在家練習，幫老婆做家務。我不需要上這門課，我在洗廁所這方面已相當在行了。」

示意圖（unsplash/kolar io）

有記者在「技能創前程計劃」網站用「洗廁所」投尋，系統列64個相關課程，學費介於110新元到880新元（約640.7港元至約5,125.9港元），其中有的扣除技能創前程資助後，學員還須自掏腰包支付部份費用。

其中課程在列出要點時多都提到，學員將藉此學會如何清除衛生設備和裝置上的灰塵、碎屑和污垢，此外，學生也能學習怎麼清洗廁所地板、牆壁、隔板，或是其他接觸機會較多的平面。

有記者嘗試到新加坡「技能創前程計算」網站以「洗廁所」作關鍵字進行授尋，系統列出64個相關課程。

目的：讓清潔業專業化

新加坡「技能創前程計劃」和國家環境局聯合答覆《8視界新聞網》查詢時指出，洗廁所基本課程是一項新技能資格（WSQ）培訓課程，專為所有在職和有打算加入清潔業的人所設計。

當局稱，課程在2022年12月31日起成為合格清潔公司加強培訓需求的一部份，此外它也是清潔工人群體勞資政工作組（Tripartite Cluster for Cleaners）認可的課程之一，適用於清潔業漸進式薪金模式的工作級別。

這些舉措都是為讓清潔業專業化，並且讓清潔工人的工資提高。

當局說，通過課程，學員會學到清潔劑的正確使用方式，也會學到相關安全規程。此外，清潔工人通常一天內需要打理好幾間廁所，如何有效地完成工作也是重要的。因此，上課可以提高學員對基本清潔技術的熟練程度，對他們的職業發展有益。

新加坡官方回應是，上課可以提高學員對基本清潔技術的熟練程度，對他們的職業發展有益。圖為2003年4月29日，下過一場大雨後，新加坡一名工人在紐頓熟食中心進行熏蒸和清洗。（Getty）

當局透露，本地目前有多家培訓機構都有在提供洗廁所課程，2023年的報名人數超過500人。

作為獲得當局頒發合格執照的條件之一，清潔公司須確保其清潔工人在合格准證期間，100%達到加強培訓需求的要求，否則公司將可能面對不多於5000新元（約2.9萬港元）的罰款，執照也可能被暫停或吊銷。清潔公司在更新准證期間，倘沒達到當局要求，也可能無法再獲發新的准證。