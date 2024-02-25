新加坡搶得Taylor Swift演唱會　團隊爆爭取內幕：1年前赴美洽商

美國樂壇天后Taylor Swift（泰勒絲）3月即將在新加坡開演唱會，「如何找Taylor Swift來開個唱」成為香港政壇話題之一。負責管理新加坡體育城、成功洽談這次演唱會的活力加冷體育管理公司（KASM）主席麥友仁2月23日講述爭取到這次演唱會的經過，包括早在2023年初赴美磋商，也就是在Taylor Swift確定國際巡迴演唱會行程前。



活力加冷體育管理公司（KASM）由新加坡文化、社群及青年部與新加坡體育局成立，自2022年12月起負責管理新加坡體育城（Singapore Sports Hub）。Taylor Swift在新加坡開唱的場地國家體育館，便是位於新加坡體育城內。

圖為美國樂壇天后Taylor Swift 2024年2月11日到場觀看美式足球聯盟NFL年度冠軍賽「超級碗」（Super Bowl）。（Reuters）

2023年初赴美洽商

綜合麥友仁（Keith Magnus）向《海峽時報》與《聯合早報》講述的內容，他與團隊2022年底接管新加坡體育城後，隨即在1個月後、即2023年初飛到洛杉磯，開始接觸全球各大體育娛樂活動的主辦方。當時Taylor Swift方面只公布了在美國的巡演時間表，剛開始賣票，未確定國際巡迴演唱會行程。

麥友仁的團隊之後便與Taylor Swift演唱會主辦公司AEG商談，希望把Taylor Swift邀請到新加坡表演。他表示是KASM提出此想法，並主導討論，「在這些討論中，我們是政府的積極主動『先鋒』」。他形容洛杉磯之行就像催化劑，讓KASM了解和看到全球舞台大型活動的可能性。

他又指「一旦討論取得進展，我們看到舉辦新加坡獨家活動的機會，我們就認為採取整體政府手段（whole-of-government approach）的方式是有意義的，並帶入其他相關機構，真正讓新加坡團隊引入Taylor團隊。」

美國樂壇天后Taylor Swift的巡迴演唱會《The Eras Tour》2024年2月7日在日本東京舉行（Reuters）

邀新加坡旅遊局一起協商

他談到整個協商過程歷時數個月，最初與AEG的商談沒有涉及政府撥款資助，他指之後當大家意識到Taylor Swift能帶來更巨大經濟效益後，於是邀請新加坡旅遊局一起與Taylor Swift團隊協商。

《聯合早報》形容新加坡是拿到「首個號碼牌」，麥友仁表示「我們當時向AEG提出的定位，是只要能請到Taylor Swift來新加坡演唱，我們將把整個亞洲帶給她。」他們最終達成在新加坡國家體育場舉辦為期6天演唱會的協議。

2023年6月，Taylor Swift方面公布國際巡迴演唱會時間表，新加坡正是其中一站。

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「新加坡如何搶得Taylor Swift演唱會」一再成為話題，泰國總理賽塔（Srettha Thavisin）之前在2月中稱，據主辦單位AEG人士向他透露，新加坡向Taylor Swift每場演唱會提供200至300萬美元（約1,560至2,340萬港元）補貼，換來東南亞獨家經營權。

新加坡政府2月20日通過電郵回應傳媒查詢時，沒有否認泰國總理的說法，政府部門承認通過撥款支持活動，但未有透露金額。

經濟師則估計Taylor Swift在新加坡的六場演唱會可為當地帶來多達5億新元（約29.12億港元）的旅遊收入。酒店、航空公司、餐飲和零售等業者將受益。