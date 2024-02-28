Taylor Swift新加坡開唱　Grab把握商機　開免費短程巴士接送觀眾

美國樂壇天后Taylor Swift（泰勒絲）3月即將在新加坡開演唱會，共享汽車平台Grab將在她的演唱會結後，為粉絲提供免費短程巴士服務，把他們載送至4個不同的地鐵站。



Taylor Swift於3月2日在國家體育場開唱，為「時代巡迴演唱會」（Eras Tour）新加坡站揭開序幕。

圖為美國樂壇天后Taylor Swift 2024年2月11日到場觀看美式足球聯盟NFL年度冠軍賽「超級碗」（Super Bowl）。（Reuters）

Grab於27日在公司網發指南說，為確觀眾能在演唱會後順利離場回家，Grab將在全部6場演出，即3月2日至4日及7日至9日當天，免費提供短程巴士服務。

服務會在每場演出結束後開始提供，每輛巴士會在客滿後才會出發。短程巴士分為兩條路線，終點站為紅山、裕廊東、文慶以及大巴窯4個地鐵站。

觀眾在演唱會結束後可到體育場第14門（Gate 14），按照Grab設置的路標找到短程巴士的A接送點。

美國樂壇天后Taylor Swift的巡迴演唱會《The Eras Tour》2024年2月7日在日本東京舉行（Reuters）

Grab也在指南中為公眾提供一些小貼士，協助他們順利在平台召到車。

Grab應用程式會在用家選擇上車的地點後，提供相應的圖片和文字指引，方便人們在找到接送點。

指南建議除了國家體育場，用家能選擇附近的其他接送點。

指南也鼓勵用家聯同朋友共乘同一輛車，在應用程式添加最多3個不同的目的地，可提高成功召到車的機會。用家也能選擇使用較便宜的GrabShare服務，最多只跟另一名乘客共乘一車。

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