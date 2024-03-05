飛行途中突知悉孕婦臨盆 機長親自幫忙接生：入行近20年頭一次
撰文：聯合新聞網
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美國霍士新聞等媒體3日報道，廉航「越捷航空」一架客機2月從台灣台北飛往泰國曼谷途中，一名孕婦乘客腹中胎兒決定選此時來世上「報到」，泰國籍機長賈卡林（Jakarin Sararnrakskul）為此親手幫忙接生。
飛行經驗達18年、育有一名小孩的機師賈卡林於2月23日擔任該班機機長時，在駕駛艙接到空中服務員緊急通知，有產婦在機上洗手間即將臨盆，隨即將飛機交給副機師。
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賈卡林確認產婦當時情況後，研判就算緊急降落也來不及，隨即決定與幾名空中服務員合力接生，最後母子均安。
這名幸運兒因為在高空出生，機組成員替他取了Sky（天空）的小名。報道中並未提到這名產婦的姓名和國籍。
賈卡林之後受訪時直呼，自己飛行近20年，幫乘客接生還是頭一遭。
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