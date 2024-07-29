死鳥「借屍還魂」還可飛？屍體改造監察無人機　詭異與爭議滿天飛

死掉的鳥還會飛嗎？答案是可以，不僅會飛，而且還飛得不錯，在人類手中完全看不出是具「屍體」。



這是什麼死靈妖術，巫妖王在世，鳥都死了還要為了人類飛天上班是吧？這種會飛的標本自然不是黑魔法，而是科技改造，機械飛昇。它來自美國新墨西哥礦業理工大學的一個研究小組，他們正在嘗試把鳥類標本改造成無人機，從地面送回天空。

這聽起來更像是Cyber修仙了，還是個妖修。

點圖放大看看這種用死鳥展體改造成的無人機（慎入）：

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據介紹，製作這種無人機的目的是更好地了解飛行。當然，被改造的無人機也能夠更隱蔽地從事空中監控活動，或者混入鳥羣，更加自然地觀察野生動物。但總感覺，其他鳥類看到「喪屍」一樣的同類升空，不被它嚇死就不錯了。

人類總是能從大自然學到東西，這群研究人員也一樣。他們就認為鳥類在飛行的時候，始終是要比人類模仿出來的機器更加高效。所以想深入學習，提升航空業技術效率，節省更多的能源。

但單純的人造仿生鳥類飛行器並沒有給他們帶來想要的結果，於是他們計算了正常鳥類的體重，翅膀拍打的頻率、角度，結合鳥類標本搞了一個「逆向工程」，創造出和鳥類相似的機器，然後加以對比研究。

當然，我感覺這種無人機本身還是以機器為主，只不過也擁有了真正鳥類的腦袋，羽毛。如果它在空中盤旋，肉眼感覺已經很難分辨了。

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主導這項研究的Mostafa Hassanalian博士介紹説，製作這種無人機為他們提供了不少改進的靈感。比如他們發現調整關節可以讓無人機更具靈活性，或者考慮改進腿部設計，讓無人機可以停留在某處節省電量。

下一步研究人員還將會嘗試把它們的飛行時間拉長，另外還要降低噪音，讓它們看起來更加自然。

畢竟它們遠處看着像鳥，但揮動翅膀時發出的機械響聲又在告訴人們它並不是活物，這種衝突性給人感覺極為詭異。

只不過愈是自然，缺點也就愈大。先不説使用動物「屍體」這個噱頭帶來的恐怖感，不少人覺得用這種無人機觀察鳥類不太現實，怕會驚擾到動物。畢竟感官上這就是普通無人機加了一個鳥類皮膚的偽裝，技術上沒看到什麼大提升。

但如果説它是用來監視人的，那大家將會毫無意外。比如知名陰謀論「鳥類都是假的」的支持者們，已經開始指責這種研究坐實了人類正在被監控。這個陰謀論咱們之前也聊過，美國有一部份人認為鳥類已經滅絕了，現在天上飛的都是官方用來監控人類的無人機。之前大部分人都覺得這種説法與活動只是一種行為藝術，但隨着無人機的發展，看來愈來愈説不清了，這腦洞領先了好幾個版本。

此外就是倫理道德問題，小鳥們大概也想不到自己死了不僅會被做成標本，還要經歷另一種飛天折磨。但其實比較離譜的是，這並不是人類第一次嘗試把動物屍體改造成無人機，早在10年前就有人這麼做了，而且更加瘋狂。這個狂丸也介紹過，名叫Bart Jansen，他很沉迷把動物的屍體變成遙控裝置，其中最為出名的應該是他的貓Orville，一隻會飛的貓。它在空中四肢張開，不斷飄移，看起來就像是一個「貓餅」。但Orville早就是標本了。

點圖放大看看Bart Jansen製作的「貓屍無人機」（慎入）：

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據介紹，這隻小貓在2012年出車禍去世，老哥覺得把牠埋了也太無聊了。於是他先把小貓改裝成了標本，然後聯繫了一位工程師朋友，對牠的標本進一步改造。最後一架極為離譜的貓咪飛行器就這麼誕生了。被汽車撞飛的小貓，最後被改裝成了會飛的形態，這是什麼地獄笑話。

「貓咪無人機」帶來的影響是轟動的，死亡與新生，科技與自然，各種衝突與對立的話題給Bart Jansen帶來了海量的關注度，從此他也就一發不可收拾。2013年，他又物色了一個新的改裝目標，一隻鴕鳥：牠生前不會飛，但被改造成無人機後，飛得很穩定；2014年他給一個小朋友的寵物鼠進行了改裝手術，這下飛天貓和飛天老鼠都有了；同一年他還改造了一個飛天鯊魚，據介紹鯊魚原本生活在水族館，死於細菌感染。沒想到生前被困於方寸之地的它，死後也有了上天的本事。

不過10年來也有一些網友對這類改造感到焦慮，如果這些DIY鬼才折騰夠了動物的屍體，未來不會想要折騰人吧？

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