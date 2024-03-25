COLLAR演唱會｜Candy否認IG買Fans　芯駖爆成員輪住傷要每日放血

女團COLLAR一連三場的演唱會《COLLAR Crush Live 2024》今日（24日）於九龍灣國際展貿中心Star Hall舉行尾場，沈貞巧（Gao）、王家晴（Candy）、許軼（Day）、蘇雅琳（Ivy）、邱彥筒（Marf）、李芯駖（Sumling）和陳泳伽（Winka） 完騷後接受訪問，Day和Marf難逃被追問戀情的命運（詳見另稿），而其餘成員亦有分享對整個演唱會的感受。

COLLAR演唱會｜Day擔心Nathan輕生有關心對方 一原因冇繼續發展

COLLAR順利完成三場演唱會！（葉志明攝）

Winka指下次要開五場先夠，又搶閘說有信心踏上更大的舞台！（葉志明攝）

Gao以隊長身份畀COLLAR表現80分，而一旁的芯駖用歌詞搞Gag說：「吻到氧氣不夠分」。（葉志明攝）

有一部分每位成員獨唱慢歌，芯駖說是成員舉手要求，因為覺得出道兩年要有新嘗試，雖然監製都幫大家揀啱歌，但她仍緊張到人都震，呼吸都有困難，而Gao更瞓捩頸。在演唱會後段爆喊的Gao，講起感受時再次眼濕濕，她表示：「喊得咁犀利，因為覺得大家好叻，你咁樣問我又想喊⋯⋯因為成個過程，其實好多人照顧我哋，好多前輩、唔同身邊嘅團隊，甚至乎係你哋，都係睇住我哋成長。」

Gao由於瞓捩頸，所以做訪問時硬晒軚，要成個人擰側才望到隊友。（葉志明攝）

Gao受訪期間又禁不住眼濕濕，很感謝身邊的同事朋友。（葉志明攝）

Gao要抹眼淚，連Ivy都被她搞喊。（葉志明攝）

COLLAR當初經《全民造星IV》選拔入行，決賽當晚的評判李嘉欣、謝安琪（Kay）都有捧場，芯駖說一下子回想起當晚的畫面，說：「李嘉欣小姐我真係好意外，但係因為佢好有光芒，一眼就見到。（你邀請阿Kay？）我都有邀請，但係佢一早同我講會嚟睇，仲錄定Message叫我唔好緊張，佢都知我緊張，就話到時見。」

李嘉欣來睇騷，COLLAR事前完全不知情。（葉志明攝）

COLLAR指未能去慶功住，因為翌日又要返公司出席《CHILL CLUB頒獎禮》記招。（葉志明攝）

芯駖在台上講起其實母親兩年來不知道她已成為了女團成員，直至早前劇集《法與情》出街才知道她是出道藝人，她說：「佢話有個朋友同佢講喺電視見到我，就話原來你而家演戲。佢一路以為我教緊跳舞，唔係好想屋企人擔心，佢一路叫我快啲搵個男人嫁咗佢。我一路都唔敢同佢講，想自己比較穩定啲嘅時候先同佢講，做呢一行始終都係好唔Stable，點知佢睇完《法與情》就知道咗，日日都睇。今日媽咪第一日嚟，我都唔敢望佢，一望佢就好想喊。」

芯駖竟表示，入行兩年都不敢跟媽咪講，怕對方擔心，直至前陣子劇集出街對方才知她做藝人。（葉志明攝）

今次綵排演唱會大家輪住傷，Candy最早扭傷，而芯駖則自稱是「受傷之鬼」，指每日朝10晚11做體能訓練，有一晚跳《OFF/ON》，要踢起腳，她興奮到整親腰，「成條腰癱咗，接近臨On Show嘅五日，返到屋企瞓唔到，瞓喺度又痛、趴喺度又痛，已經即時做按摩，第二日搵咗好多個醫生，好彩我哋有Medical團隊幫我哋急救，電療、刮痧、衝擊波、針灸、放血，我哋每一日都放血。」

芯駖在開騷前幾日傷到腰，更表示每一日都放血。（葉志明攝）

被問有冇邀請已退團的前隊友So Ching（蘇芷晴）睇騷，Marf透露經理人有邀請，但冇成事，「好似係佢schedule唔得，但係我哋都有send埋Make a live嘅直播Link畀佢，我相信佢都有機會係同其他創作人同埋Wyman（黃偉文）佢哋一齊睇緊。」眾人直認唱歌時不時想起對方，回憶起從第一日組團時的一切。

Marf指經理人有邀請So Ching睇騷，但對方時間上不許可。（葉志明攝）

今次演唱會上，Candy成為「喊包一號」，頭場喊到尾場，她說自己排舞時幻想到台下有很多燈牌的畫面已經眼濕濕，覺得自己和Fans都等這一日等了很久，尤其唱到RubberBand的《未來見》其中一句時，更是十分感觸。不過今日（25日）早上9點她便要回大學考試，笑說：「冇得擔心，頂硬上！」誰知她被Ivy大爆：「你頭先唔係咁講，你頭先又話放棄咗。」Candy即謂：「出席已經好好。」不過，早前Candy被指IG買Followers，當記者問是否「買粉」，她不明所以問：「買粉？」又解釋：「我咁辛苦賺返嚟嘅錢，我要交學費，買米粉囉，買蒟蒻米粉，完全冇買粉。」芯駖則稱，若買Fans應該不會買這麼少。

Candy否認IG買Followers，更笑說：「買米粉就有。」（葉志明攝）

Candy完騷第二朝即要返學校考試，更被Ivy大爆她已放棄。（葉志明攝）

今次不少人讚Ivy唱功有進步，被問到是否滿意自己表現，她先說：「未知呀。」其他隊友異口同聲說很滿意她，她隨即謂：「雖然好少講，但係我都好需要其他人嘅肯定，因為我Solo係尾二嗰首，綵排嘅時候聽到啲隊員每一個都咁叻嘅時候，我都要努力做到我要做嘅嘢，喺屋企都會諗住佢哋去練嗰首歌。」