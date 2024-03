COLLAR演唱會｜凍齡港姐冠軍帶老公睇騷　靚過晒台上7位表演者

女團COLLAR一連三場的演唱會《COLLAR Crush Live 2024》今日(24日)於九龍灣國際展貿中心Star Hall舉行尾場,當年COLLAR經《全民造星IV》選拔入行,決賽當晚由大美人李嘉欣、謝安琪擔任評判,而今晚二人都來捧場,見證COLLAR成長和進步,更攜眷出席。李嘉欣與老公許晉亨手拖手入場,而謝安琪則與老公張繼聰、細女Kakaball到場;另外亦有MIRROR成員楊樂文(Lokman)、江𤒹生(AK)、李駿傑(Jeremy)一同來睇騷。

李嘉欣當年是《全民造星IV》決賽評判,見證COLLAR誕生。(電視截圖)

李嘉欣與許晉亨一齊捧COLLAR場。(葉志明攝)

李嘉欣、許晉亨手拖手入場。(鄧穎琪攝)

許晉亨與MakerVille行政總裁有講有笑。(葉志明攝)

COLLAR全員沈貞巧(Gao)、王家晴(Candy)、許軼(Day)、蘇雅琳(Ivy)、邱彥筒(Marf)、李芯駖(Sumling)和陳泳伽(Winka) 準時8點半出場,跳唱演唱會主題曲《Back in the Game》、《Atypical》、《Call my name!》等三首快歌打頭陣,瞬間炒熱氣氛!

COLLAR以主題曲《Back in the game》打頭陣。(葉志明攝)

「Canvy」CP Candy與Ivy唱Sica的《天氣之女》。(葉志明攝)

其後她們又翻唱其他歌手的歌曲,如原唱何洛瑤(Sica)的《天氣之女》、陳蕾的《伸縮自如的愛》等,到慢歌環節,頭場Marf唱方皓玟《假使世界原來不像你預期》被指表現失準走音,但今場她唱得較穩。而出道前被指是「花瓶」的Candy和Ivy,分別翻唱隊友Winka的《說好的未來》、AGA的《Tomorrow》,唱功進步明顯。

隊長Gao勁騷舞技,並做出高難度動作。(葉志明攝)

Marf日前被指失準,但今場表現較頭場好。(葉志明攝)