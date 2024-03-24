COLLAR演唱會｜凍齡港姐冠軍帶老公睇騷　靚過晒台上7位表演者

女團COLLAR一連三場的演唱會《COLLAR Crush Live 2024》今日（24日）於九龍灣國際展貿中心Star Hall舉行尾場，當年COLLAR經《全民造星IV》選拔入行，決賽當晚由大美人李嘉欣、謝安琪擔任評判，而今晚二人都來捧場，見證COLLAR成長和進步，更攜眷出席。李嘉欣與老公許晉亨手拖手入場，而謝安琪則與老公張繼聰、細女Kakaball到場；另外亦有MIRROR成員楊樂文（Lokman）、江𤒹生（AK）、李駿傑（Jeremy）一同來睇騷。

李嘉欣當年是《全民造星IV》決賽評判，見證COLLAR誕生。（電視截圖）

李嘉欣與許晉亨一齊捧COLLAR場。（葉志明攝）

李嘉欣、許晉亨手拖手入場。（鄧穎琪攝）

許晉亨與MakerVille行政總裁有講有笑。（葉志明攝）

COLLAR全員沈貞巧（Gao）、王家晴（Candy）、許軼（Day）、蘇雅琳（Ivy）、邱彥筒（Marf）、李芯駖（Sumling）和陳泳伽（Winka） 準時8點半出場，跳唱演唱會主題曲《Back in the Game》、《Atypical》、《Call my name!》等三首快歌打頭陣，瞬間炒熱氣氛！

COLLAR以主題曲《Back in the game》打頭陣。（葉志明攝）

「Canvy」CP Candy與Ivy唱Sica的《天氣之女》。（葉志明攝）

其後她們又翻唱其他歌手的歌曲，如原唱何洛瑤（Sica）的《天氣之女》、陳蕾的《伸縮自如的愛》等，到慢歌環節，頭場Marf唱方皓玟《假使世界原來不像你預期》被指表現失準走音，但今場她唱得較穩。而出道前被指是「花瓶」的Candy和Ivy，分別翻唱隊友Winka的《說好的未來》、AGA的《Tomorrow》，唱功進步明顯。

隊長Gao勁騷舞技，並做出高難度動作。（葉志明攝）

Marf日前被指失準，但今場表現較頭場好。（葉志明攝）