女團COLLAR首個演唱會《COLLAR Crush Live 2024》今日(22日)於九龍灣國際展貿中心Star Hall舉行頭場。COLLAR全員統一穿上露腰歌衫配長靴登場,並於晚上8時30準時開騷。COLLAR以演唱會主題曲《Back in the Game》打頭陣,接着演唱《Atypical》,而唱到第三首歌《Call My Name!》全場觀眾瘋狂尖叫,大叫「Call COLLAR」,瞬間炒熱全場氣氛!

COLLAR首個演唱會《COLLAR Crush Live 2024》今日(22日)舉行頭場。(葉志明攝)

COLLAR唱《Back in the Game》打頭陣。(葉志明攝)

COLLAR全員統一穿上露腰歌衫配長靴登場。(葉志明攝)