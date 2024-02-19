蔡依林爆滑雪慘摔驚魂未定　眾粉絲擔憂　IG曬出「全副武裝」近況

撰文：TVBS新聞網
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蔡依林（Jolin）在演藝圈十八般武藝都精通，私下還會做翻糖蛋糕等才藝，只是以為什麼都難不倒的她，卻有一項是她的天敵，就是滑雪，她趁著工作空檔到韓國旅遊，終於又鼓起勇氣站上滑雪板，沒想到「下課前跌成一隻前滾翻的熊貓」，令許多粉絲擔憂。

蔡依林在IG曬出「全副武裝」在雪中的照片，她手提滑雪板透露鼓起了勇氣上了滑雪板，「已經過了至少8百年了，身體細胞記憶偏驚恐，尾椎偏驚嚇」，她坦言這次是帶著興奮的心情上滑雪課，過程中一切順利，感覺一掃陰霾。

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