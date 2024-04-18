梁詠琪演唱會花海驚變「大型喪禮」觀眾現場睇諗起天線得得B
撰文：聯合新聞網
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梁詠琪（Gigi）出道28年首攻蛋，13日登上台北小巨蛋，帶來〈短髮〉、〈膽小鬼〉等經典曲目，登蛋開唱歌迷High翻，舞台設計更是引起討論，特別是其中 Gigi 穿著薄紗洋裝，在山坡花海背景下的一幕，讓人直呼：「很美...但...好像有點怪怪」。
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「半調子文青」14日分享 Gigi 在花海中演唱的畫面，還附上文字「當設計師想把舞台加一點台灣味，但太多：」，隨後殯葬達人「冬瓜行旅（小冬瓜）」也分享該圖直言：「對我來說，這後勁實在是太強了⋯」，不少藍勾勾、網友紛紛留言「這看起來實在是安詳極了」、「怎麼會有這麼莊嚴的演唱會」、「這效果太過頭了」，還有人直呼「現場看也有點天線寶寶太陽的既視感」。
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而有到現場看演唱會的網友想起當時，直言：「前面好多首唱歌明明是很輕快，配的背景卻…」，透露當時看到傻眼到一直笑，不過也讚演唱會非常好聽。不過也有人說在現場沉浸在歌曲中，當下其實沒有這種錯覺。
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