羅大佑70歲開騷再唱〈皇后大道東〉狀態大勇　嘆70%音樂人被淘汰

Legacy TERA首場開幕演唱會「羅大佑 Legacy迎新同學會」14號晚登場，音樂教父羅大佑組17人中西搖滾樂隊登台獻唱，演出叫好又叫座，1300位樂迷大合唱。



羅大佑激動說：

「科技時代的進步，讓演唱會場次越開越多、場館越來越大，但音樂的感動卻距離我們越來越遠，聽眾們很少真正得到音樂裡的感動。音樂人接連失業、被淘汰、被科技取代，據我所知被淘汰掉的音樂人起碼有百分之70，在今天這舞台上都是了不起的倖存者！」



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羅大佑暌違4年重返台北演出，創下完售佳績，吸引1300位樂迷擠爆Legacy TER，這次以小巨蛋規格製作，展現國樂、弦樂與台灣文化完美融合。一口氣帶來27首膾炙人口的經典歌曲，暖白燈光配上煙霧，在樂迷的尖叫聲中，羅大佑一襲黑白勁裝耀眼登台，熟悉的好嗓音一開口，引全場歡呼連連，也展現苦練鋼琴多年的成果，一連帶來5首鋼琴獨奏演出，更藉由70年代的卡式錄音帶、60年代的黑膠唱片與CD喚起年代感，引領樂迷彷彿回到無限美好的歲月。

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羅大佑獨家帶來大編制樂隊演出，以電聲樂器呈現台灣獨有的文化背景，演唱〈耶穌的另一個名字〉、〈午夜香吻〉、〈台灣進行曲〉，以及〈亞細亞的孤兒〉、〈現象七十二變〉、〈台北紅玫瑰〉等經典老歌，也加入原聲樂器，笛與揚琴的國樂悠揚和弦樂四重奏的豐富演奏融合。

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接著金曲連發〈皇后大道東〉、〈之乎者也〉、〈戀曲1980〉，引現場尖叫連連，最後呼應此次專場意念「回到人的感覺」，在樂迷的歡呼聲中，帶來安可曲〈愛人同志〉、〈地球母親〉。本次Legacy TERA盛大的開幕演出，也吸引音樂圈內外好友到場同歡，王偉忠、詹宏志、葛福鴻、李建復、馬世芳等重磅嘉賓都來共襄盛舉，王偉忠更在演出時吹口哨表示支持，期待未來Legacy TERA能一直帶給樂迷最完美的聽覺盛宴。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】