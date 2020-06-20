《魔戒》資深男星伊恩荷姆逝世享年88歲　曾奪康城最佳男配角

曾在《魔戒 The Lord of the Rings》系列扮演哈比人比爾博（Bilbo Baggins）、《異形 Alien》首集中扮演人造人的英國資深男星伊恩荷姆（Ian Holm），因柏金遜症相關疾病在醫院去世，享年88歲，家人與看護都陪在他身旁。

伊恩早年以舞台劇精彩演出受到讚譽，曾獲得百老匯東尼獎（Tony Award），1970年代開始在影視節目中曝光率增高。他在《異形》中出場時看似與常人無異、之後對女主角蕾普莉（Ellen Ripley）不利的人造人。另外，伊恩為更多商業片主流觀眾熟識，兩年之後在金獎名片《烈火戰車 Chariots of Fire》扮演教練，勇奪英國影藝學院獎與康城影展雙料最佳男配角獎，也讓他唯一一次提名奧斯卡金像獎。

按圖睇伊恩荷姆過往經典角色：

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他另一經典角色是《魔戒》中原本的魔戒主人比爾博，因將其轉贈給姪子佛羅多（Frodo Baggins），引發之後的一連串冒險，他也曾受邀在《魔戒》前傳《哈比人》系列影片再度登場飾演晚年的比爾博，《哈比人：五軍之戰 The Hobbit: The Battle of the Five Armies》亦是他最後一部電影。去年4月《魔戒》和《哈比人》原作者托爾金（J.R.R. Tolkien）的傳記影片在倫敦首映，伊恩坐在輪椅上出席，留下人生中最後公開活動的身影。

去年4月《魔戒》和《哈比人》原作者托爾金的傳記影片在倫敦首映，伊恩坐在輪椅上出席，留下人生中最後公開活動的身影（GettyImages）

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