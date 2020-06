《魔戒》資深男星伊恩荷姆逝世享年88歲　曾奪康城最佳男配角

曾在《魔戒 The Lord of the Rings》系列扮演哈比人比爾博(Bilbo Baggins)、《異形 Alien》首集中扮演人造人的英國資深男星伊恩荷姆(Ian Holm),因柏金遜症相關疾病在醫院去世,享年88歲,家人與看護都陪在他身旁。

伊恩早年以舞台劇精彩演出受到讚譽,曾獲得百老匯東尼獎(Tony Award),1970年代開始在影視節目中曝光率增高。他在《異形》中出場時看似與常人無異、之後對女主角蕾普莉(Ellen Ripley)不利的人造人。另外,伊恩為更多商業片主流觀眾熟識,兩年之後在金獎名片《烈火戰車 Chariots of Fire》扮演教練,勇奪英國影藝學院獎與康城影展雙料最佳男配角獎,也讓他唯一一次提名奧斯卡金像獎。

他另一經典角色是《魔戒》中原本的魔戒主人比爾博,因將其轉贈給姪子佛羅多(Frodo Baggins),引發之後的一連串冒險,他也曾受邀在《魔戒》前傳《哈比人》系列影片再度登場飾演晚年的比爾博,《哈比人:五軍之戰 The Hobbit: The Battle of the Five Armies》亦是他最後一部電影。去年4月《魔戒》和《哈比人》原作者托爾金(J.R.R. Tolkien)的傳記影片在倫敦首映,伊恩坐在輪椅上出席,留下人生中最後公開活動的身影。

去年4月《魔戒》和《哈比人》原作者托爾金的傳記影片在倫敦首映,伊恩坐在輪椅上出席,留下人生中最後公開活動的身影(GettyImages)

