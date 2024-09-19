郭富城年底台北開騷提前赴台造勢 34年前靠一首神曲紅遍全台灣
撰文：聯合新聞網
出版：更新：
郭富城將於12月27日5度攻上台北小巨蛋開唱，18日傍晚提前抵台，下榻酒店湧入破百名鐵粉守候，足見其強大魅力。來自全台的粉絲喊話要他多唱一點懷舊歌曲，他如粉絲所願回好，接著停下腳步替粉絲簽名，相當親民。
他的「ICONIC」世界巡演上個月在香港起跑，13場座無虛席，舞王風範迷倒眾人，年底要移師小巨蛋，重金打造的魔幻方塊舞台會隨行赴台，呈現最為震撼的魅幻演出。郭富城在小巨蛋創下無人能敵的紀錄，是連續4次舉辦四面台演唱會的香港男歌手，此回不僅有讓人目眩神迷的舞台，還能欣賞到他大膽突破的前衛造型跟精實的完美身材。
【圖輯】 勁親民！點圖放大看郭富城赴台造勢的畫面及更多「ICONIC」世界巡演照片👇👇👇
+9
他當日一身素顏輕便抵台，不減帥氣，在機場時興奮直呼想念台灣的麻辣火鍋，全程不摘下口罩，保護自己的健康。接著他抵達下榻的喜來登飯店，表示之前一直在忙，可以回台灣辦記者會很開心，「回來看到我最愛的歌迷，還可以吃我最愛的麻辣火鍋」，此行妻小沒有愛相隨，預計待2天後返港。
其實台灣是他的福地，34年前因拍攝機車廣告在台爆紅，一曲〈對你愛不完〉傳唱至今，紅回香港後成為天王。先前他在演唱會喊話「我熱愛工作、熱愛舞台，沒有想過退休」，讓粉絲頻頻尖叫。
【相關圖輯】郭富城1992年廣告中16歲少女近況曝光 32年後仍然省鏡係凍齡女神（點圖放大瀏覽👇👇👇）
+22
對於相隔5年攻蛋連唱3場，他說「能夠再回來唱是最幸福的事情」，台灣國泰世華CUBE卡友可於20日中午12點優先搶購限區、限量門票，門票21日中午12點全面啟售，請洽udn售票網。
【同場加映】盤點9位圈中半百「不老男神」 古天樂黎明郭富城齊上榜（點圖放大瀏覽👇👇👇）
+19
街頭霸王真人版上映日期公佈 郭富城港版街霸電影原來冇版權？55歲「玉女教主」再登舞台 凍齡有術仍充滿少女味 曾捧紅郭富城郭富城30年體重維持63公斤「爆肌又凍齡」一代天王減肥絕招曝光臨時劫案影評｜郭富城拍笑片詼諧又可愛 54歲張可頤靚樣成功搶fo梁詠琪記招突然眼濕濕 被郭富城鄭中基楊采妮感動：他們是真誠的掃毒3影評｜集合劉青雲古天樂郭富城 陣容頂級反成全片弱點？
延伸閱讀：
【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】