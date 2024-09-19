郭富城年底台北開騷提前赴台造勢　34年前靠一首神曲紅遍全台灣

郭富城將於12月27日5度攻上台北小巨蛋開唱，18日傍晚提前抵台，下榻酒店湧入破百名鐵粉守候，足見其強大魅力。來自全台的粉絲喊話要他多唱一點懷舊歌曲，他如粉絲所願回好，接著停下腳步替粉絲簽名，相當親民。



他的「ICONIC」世界巡演上個月在香港起跑，13場座無虛席，舞王風範迷倒眾人，年底要移師小巨蛋，重金打造的魔幻方塊舞台會隨行赴台，呈現最為震撼的魅幻演出。郭富城在小巨蛋創下無人能敵的紀錄，是連續4次舉辦四面台演唱會的香港男歌手，此回不僅有讓人目眩神迷的舞台，還能欣賞到他大膽突破的前衛造型跟精實的完美身材。

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他當日一身素顏輕便抵台，不減帥氣，在機場時興奮直呼想念台灣的麻辣火鍋，全程不摘下口罩，保護自己的健康。接著他抵達下榻的喜來登飯店，表示之前一直在忙，可以回台灣辦記者會很開心，「回來看到我最愛的歌迷，還可以吃我最愛的麻辣火鍋」，此行妻小沒有愛相隨，預計待2天後返港。



其實台灣是他的福地，34年前因拍攝機車廣告在台爆紅，一曲〈對你愛不完〉傳唱至今，紅回香港後成為天王。先前他在演唱會喊話「我熱愛工作、熱愛舞台，沒有想過退休」，讓粉絲頻頻尖叫。

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對於相隔5年攻蛋連唱3場，他說「能夠再回來唱是最幸福的事情」，台灣國泰世華CUBE卡友可於20日中午12點優先搶購限區、限量門票，門票21日中午12點全面啟售，請洽udn售票網。

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