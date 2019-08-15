Lady Gaga《Shallow》竟然係抄歌？　外媒揭女神連串抄襲黑歷史

2018年上映的電影《星夢情深》（A Star Is Born）票房收入滿滿，其中畢列谷巴（Bradley Cooper）與Lady Gaga的《Shallow》更拿下了今年的奧斯卡加上金球獎最佳原創歌曲，成為當年度最佳的對唱金曲，不過日前卻遭音樂人Steve Ronsen指控《Shallow》抄襲他在2012年創作的歌曲《Almost》，當然Lady Gaga也不是省油的燈出面反擊，媒體翻出過去Lady Gaga多次被指責抄襲的紀錄，這次是否也能安全下莊呢？

Lady Gaga透過律師團痛斥Steve Ronsen想從知名音樂人大撈一筆，並表示如果要打官司的話奉陪到底。Steve Ronsen也指出已經找了許多專業音樂家來證明，自己也是信心滿滿。回顧先前天后Katy Perry 2013年發行的單曲《Dark Horse》的抄襲官司直到最近才判決，中間Katy Perry還親自出庭並判賠天價罰金，真的是費時費力的一件事。

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媒體找出過去Lady Gaga被指出「抄襲」的許多案例，其中最有名的莫過於《Born This Way》被認為和Madonna的《Express Yourself》旋律相似，引發Madonna多年的不滿！與Lady Gaga幾乎沒有交集，還曾在歌詞中曾經寫到：「妳這個山寨貨，我的版稅呢？」、「妳學夠了嗎？妳永遠不會是我，只會是個想要像我的人。」不過幸好8年後兩人終於破冰。

Madonna曾經在演唱會上直接唱《Born This Way》+《Express Yourself》的組曲▼▼▼

《Born This Way》的造型之一當時也被法國行為藝術家Orlan指控抄襲她的「肉體藝術」（carnal art）作品，另外還有她1996年的作品《Woman With Head》也在其中，不過法國法院最後的判決是Orlan需賠償Lady Gaga及唱片公司20000歐元的罰金。

法國行為藝術家Orlan指控Lady Gaga抄襲她的「肉體藝術」（carnal art）作品。（artnet@orlan）

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回顧過去多次Lady Gaga都曾經陷入「抄襲疑雲」幸好最後都安全下莊，也好加在「資深天后」Madonna沒有提出告訴不然新舊天后官司對決應該也會鬧得沸沸揚揚，這一次《Shallow》抄襲疑雲是否可以全身而退呢？相信要等到事實的真相水落石出又會是一場長期的抗戰。

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