【銀河守護隊3】傳Lady Gaga獲邀加入MCU　網民改《Shallow》力撐

由James Gunn執導；「星爵」基斯柏特（Chris Pratt）、「嘉魔娜」素兒莎丹娜（Zoe Saldana）及「火箭浣熊」畢列谷巴（Bradley Cooper）等主演的《銀河守護隊3》可以說是Marvel Studios最多災多難的電影，當中最轟動必定是導演James Gunn因過去惹火言論而遭解僱一事，如今算是冰釋前嫌。 早前有網上報道指，《銀河守護隊3》將有新角色Lady Lylla加入，而近日，有傳聞指將會聲演這角色的女星是因拍攝《星夢情深》（A Star Is Born）而傳出緋聞的Lady Gaga。

導演James Gunn執導了兩部《銀河守護隊》作品，都獲得不俗口碑。（《銀河守護隊2》劇照）

《銀河守護隊3》相信是Marvel Studios最多災多難的電影，因為在去年7月中，導演James Gunn被爆出過去在其社交平台上，發布關於戀童癖和強姦的言論而遭迪士尼解僱。雖然導演獲眾主演，如基斯柏特、素兒莎丹娜、畢列谷巴及巴帝斯塔等力挺，但仍然遭到開除。最令人驚訝的事，約3個月後，華納證實斟介James Gunn過檔，成為重啟版《自殺特攻：超能暴隊》導演兼編劇。直到今年3月中，迪士尼宣布撤回與James Gunn的解約協議，重新邀請他擔任《銀河守護隊3》導演一職。奈何James Gunn開始製作重啟版《自殺特攻：超能暴隊》，故在他完成拍攝重啟版《自殺特攻：超能暴隊》後，才會回歸執導《銀河守護隊3》。

畢列谷巴聲演火箭浣熊，或者他有機會在《銀河守護隊3》與Lady Gaga合作。（Getty Images）

傳Lady Gaga聲演Lady Lylla或再度與畢列谷巴合作 網民部份回應

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而早前導演James Gunn曾表示《銀河守護隊3》將有更多關於火箭浣熊的故事。當時導演還指出，火箭浣熊跟他自己有點相似，並表示火箭浣熊的故事還沒有完成。當時網上曾流傳出兩大新角色將會加入《銀河守護隊3》，當中就是創造火箭浣熊的High Evolutionary及火箭浣熊的戀人Lady Lylla。至於這兩個角色會否出現仍是未知數，但卻多前傳出前者會由「盧克天行者」麥咸美（Mark Hamill）擔任；而後者近日傳出會由Lady Gaga聲演。雖然目前沒有任何官方認證，但不少影迷對於畢列谷巴與Lady Gaga再度合作，表示非常歡迎。