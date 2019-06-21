《蜘蛛俠》男女主角特別容易擦出火花？　盤點歷代戲假情真組合

當觀眾看見男女主角在電影中的浪漫對手戲，總會忍不住期待他們在現實世界也有類似關係，尤其銀幕上化學作用強烈的，更始終難逃「是否假戲真做？」的懷疑。近期最具代表性的莫過於《星夢情深》（A Star is born）的畢列谷巴（Bradley Cooper）與Lady Gaga，剛好兩人又相繼與原本的伴侶分手，就算從來沒有公開承認，還是很多網友力撐他們趕快真的在一起。

近期最具代表性的「戲假情真」莫過於《星夢情深》（A Star is born）的畢列谷巴（Bradley Cooper）與Lady Gaga，剛好兩人又相繼與原本的伴侶分手 （《星夢情深》劇照）

說也奇怪，在Marvel相關的英雄系列電影中，《蜘蛛俠》的男女主角特別容易擦出愛火花，元祖版的杜比麥奎爾（Tobey Maguire）、姬絲汀登絲（Kirsten Dunst）就爆發過緋聞，下一代的安德魯加菲（Andrew Garfield）與愛瑪史東（Emma Stone）更真的交往了好幾年，至於目前最年輕的這一代湯賀蘭（Tom Holland）、 Zendaya Coleman，也曾經被媒體報導有「私下相約度假」等等約會的行程，兩人雖然都闢謠，還是難以說服大眾。

按圖看歷代《蜘蛛俠》男女主角談情的戲碼，的確冧到令觀眾有「戲假情真」的想入非非▼

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眼看《蜘蛛俠︰決戰千里》（Spider-Man: Far From Home）即將在全球盛大上映，湯賀蘭接受雜誌訪問時重申，目前沒有任何交往或約會的對象。因為他不是很容易墜入情網的人，而是希望可以認真發展一段關係的那種，可是現階段他專心拚事業，Zendaya不是他的女友。

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