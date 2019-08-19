【容祖兒演唱會】張智霖借囝囝過橋讚Joey　唔怕台下袁詠儀呷醋？

容祖兒《Pretty Crazy》演唱會昨晚「賣大包」，連邀兩個嘉賓單位上台，先有農夫再有張智霖。Joey興奮表示自己終於可以放假，所以才賣大包益fans：「今日阿姐好高興決定賣大包，演唱會每晚我都會唱人地歌，滿足自己慾望，今晚準備左一首我好喜歡的歌比大家！」隨後唱出《祝君好》，張智霖突然升上台合唱。祖兒又話：「今日想請大家食多粒糖，不是我想請就得，要請得郁先得，大家畀多啲掌聲多謝張智霖！」

張智霖與容祖兒在台上自爆「同居」關係，Chilam又大讚對方是Diva，氹得Joey好開心。

兩人竟在台上大爆「同居」關係，Chilam說：「正所謂遠親不如近鄰！」Joey緊接：「今日披露一個秘密畀大家知！你哋唔好同人講，我哋係同居關係！不過，同居唔同層！」Joey與Chilam住在同一大廈，但見面最多的地方是停車場，但同台演出是第一次。Joey又多謝Chilam，在趕拍賀歲片期間，抽空出席當嘉賓。

兩人最常見面的地方是停車場，但同台演出卻是第一次。

Chilam又爆兒子「魔童」的秘密，他說：「我有個小秘密想話你知 , 我個仔撞到你幾次，但佢好怕醜，你出咗電梯佢就問我『Who is she？』我答佢『She is a diva！』」Joey見氣氛熱烈興奮，拉住Chilam唱多首歌：「大家咁多開心，我帶個靚仔一齊同你哋握下手，再唱下歌啦！」然後兩人同觀眾一同合唱《歲月如歌》。