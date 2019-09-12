鄧紫棋G.E.M.花3年時間打敗周董　華語樂壇神話終於被改寫！

鄧紫棋G.E.M於今年年頭與合作超過11年的蜂鳥音樂解約之後，成立個人工作室重新出發，及後在《中國新說唱》中推出新歌《差不多姑娘》率先報捷，MV在YouTube只花了短短一天時間，便突破了100萬次觀看次數。相隔月餘時間，由她親自填詞作曲的的《光年之外》更成功刷新華人樂壇新成績，以2億的觀看次數超越原位居1位的周杰倫《告白氣球》，成為第一首在YouTube破2億觀看次數的華語歌曲。另外，已推出3年的《再見》也於日前成功突破1億觀看次數大關，讓鄧紫棋成為華語樂壇首位有2首「破億歌曲MV」的歌手。

鄧紫棋的《光年之外》觀看次數成功衝破兩億，成為華語樂壇最高觀看次數紀錄的MV。（網頁截圖）

《光年之外》是2016年上映的電影《太空潛航者》中文版主題曲，歌曲由鄧紫棋親自操刀詞曲部份，把故事裏愛情的無奈、瘋狂和浪漫刻劃出，當時一顆小行星意外衝向一艘正進行殖民任務的星艦，引發故障，提前喚醒了休眠狀態的機械工程師，因無法忍耐一個人的孤獨生活，雖然有違道德，但他最後仍決定喚醒一位同伴來陪伴自己，並以休眠艙固障來作解釋。二人後來成為戀人，卻又因謊言紙包不住火而鬧翻，是一個在漫無邊際的愛情故事。

對於《光年之外》MV在YouTube以985天便衝破2億觀看次數，成為華語樂壇的第一，鄧紫棋於Facebook寫下感言：「光年之外MV終於在YouTube破兩億點擊！這也是第一首在YouTube破兩億的華語歌曲！剛剛翻看兩年多前拍MV當天的照片和視頻，記憶猶新，居然今天這首歌就破兩億了，真的是『我沒想到』！謝謝大家與我一起寫下歷史，以後繼續努力！」也有歌迷在貼文下留言，祝福同是舊曲卻於近月重新彈起的《來自天堂的魔鬼》能接棒破億！

鄧紫棋在拍攝《光年之外》MV時的照片。（鄧紫棋Instagram圖）