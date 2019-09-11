【專訪】Nowhere Boys懷念細場開騷：世界改變，但係我哋冇變

Nowhere Boys成軍4年推出過3張EP，到上月終於推出首張專輯《Journey To Nowhere》，繼續延續「電影式搖滾」的魅力，帶樂迷穿梭8個不同的想像空間。到底蘊釀新專輯的這段時間他有甚麼經歷，哪首歌花了最多心思去編曲，哪次演出最難忘？即刻拉下去觀看全文！

做樂手 VS 夾Band 心態上的大不同！

Nowhere Boys以往出碟的節奏是一年一張碟，今次專輯《Journey To Nowhere》蘊釀了接近兩年，因為這段時間他們簽約睘亞，而鼓手Nate到紐約進修，並擔任鄭秀文演唱會的樂手，所以節奏稍稍放緩。可能有讀者會問：「做樂手同夾Nowhere Boys都係夾Band啫，到底有咩唔同呢？」此言差矣，等Nate向你娓娓道來。

Nate解釋擔任樂手與夾Nowhere Boys，是兩個完全不同的思維。在Nowhere Boys中，他在創作、編曲時可以完全展現自我，每次上台表演是想着如何與觀眾及隊友交流，但擔任樂手是截然不同的事。他說：「做樂手嘅時候，我只係呢個Project嘅一部份。做好自己個本份，打得準打得好只係第一步。要跟足所有決定好嘅嘢，唔可以喺Live嗰陣即興。之後仲要配其樂手、歌手，要配合現場氣氛，因為我係服務緊呢個大Project。」主音Van亦補充：「我哋自己Live每一次都會戚起條筋，畀個眼色就即興改啲嘢，呢個亦係夾Band最享受嘅事！」兩位成員認真解釋，豈料漁佬爆一句：「係唔想太用心機去記住啲嘢先會咁，哈哈！」全場頓時一片笑聲，每次與這幾位大男孩做訪問都是歡樂的氣氛進行。

Nowhere Boys上月推出專輯《Journey To Nowhere》，延續「電影式搖滾」魅力。(梁碧玲攝)

主音Van鍾意鄭伊健鍾意到入晒血，寫《時光歲月》時每個細節都有「伊健味」。(梁碧玲攝) 主音Van迷戀鄭伊健入晒血！ 《時光歲月》三個要點重現「伊健味」 一直留意Nowhere Boys的樂迷都知道，主音Van非常迷戀鄭伊健，這次能與偶像合作《時光歲月》簡直是圓夢。而歌曲一聽就是為鄭伊健度身訂造，通俗地說就是「好有嗰陣除」。 到底如何造出「嗰陣除」？等Van為你折解：「首先個Key係佢最常唱嘅E Key，佢啲歌唔係E Major(大調)就係E Minor(小調)。歌詞先係精粹，每一句押嘅韻都係佢會唱嘅字，例如『你、悲、喜、生、死、不羈』，仲有旋律走向都係佢嘅風格。」他能如此詳細解釋每個部份，可想而知已經迷戀到「入晒血」的程度。他還分享了改歌名的趣事：「其實今次歌名都係伊健改，因為我最初諗咗好多好『過份』嘅歌名佢ban晒，好似再發現、又一個甘為你甘去蹈火海的人、超速、伊伊不捨、伊戀、伊大調、伊一刻。又諗過叫『你的歌』，但公司驚搞亂所以冇用到，哈哈！」 原本《時光歲月》是為鄭伊健演唱會而寫，Nowhere Boys也想不到對方會主動提出合唱。而且Van形容伊健非常專業，進入錄音室前已準備好如何演繹，又與他一起用螢光筆標註每人負責的段落，何時合唱，大細力的運用，絕對不是「陪o靚仔玩」的心態。偶像毫無架子，雙方合作自然，難怪Van心情如此興奮。

《火樹》如搖滾交響樂 聽歌時你不能錯過的細節！

Nowhere Boys一直貫徹「電影式搖滾」，「畫面感」是當中的精粹，將畫面化成音符，再轉化成樂迷能理解的情緒，是他們的功力所在。在《Journey To Nowhere》中，有一首歌結他手Ken形容是目前花最多心機編曲的作品——《火樹》。Keyboard手漁佬手舞足蹈地形容創作時所想的畫面：「好似宮崎駿動畫咁，感覺好悲壯，喺天空俯瞰大地，然後飛快Zoom in，見到全個地球剩返最後一棵樹……」

為了呈現上述提所講的畫面，每一位成員在編曲可謂扭盡六壬。前奏前奏弦樂與鋼琴的交錯，用撥弦的手法彈奏小提琴營造凋零的感覺。電結他擔任一個聲效的角色，如第二次Verse，一個音符維持了四個小節，就如心電圖不再跳動時發出的長鳴，營造強大的張力。還有在第二次Chorus用大鼓造出炮火的聲音，又有趙啟嵐獻聲唱和音，令歌曲出現一個小朋友在許願的畫面。以上元素濃縮在短短不足5分鐘之中，簡直是一個搖滾交響樂。

結他手Ken形容《火樹》是他們目前花最多心機編曲的作品，樂迷的確要落足耳力發掘當中細節。(粱碧玲攝)

難忘細場演出 「世界改變，但係我哋冇變！」



這次訪問在一間地道Café進行，介紹過專輯中的重點作品後，Nowhere Boys憶起以往在小型場演出的點滴。成軍4年，他們征服過大場，但始終懷念小品形式的演出。主音Van說：「依家成日派台、出MV、出大Show，好易令人覺得我哋淨係想玩大Show，其實我哋成日想做返最初做嘅嘢，掛住呢種感覺。」他們試過在電影放映會後在戲院開Mini Live，又試過在只能容納5、60人的Café閣樓演出。雖然地方狹小，但那種零距離交流，可以拋開精密的計算，放肆盡情演出的感覺是他們所嚮往。漁佬說：「世界改變，但係我哋冇變。」