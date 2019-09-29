《天氣之子》原名叫「天氣預報的戀人」？　4個創作秘辛戲迷必知

日本動畫《天氣之子》在製作的過程中，其實有很多大家所不知道的事情。像是新海誠當初並沒有要找RADWIMPS來寫電影主題曲，或是片名原本並不是叫「天氣之子」！今天就來帶大家來看看4件你不知道有關《天氣之子》的事情吧！

1. 由RADWIMPS 來寫《天氣之子》電影音樂竟然不在計劃中？

2016年RADWIMPS替《你的名字。》寫電影主題曲，當中〈前前前世〉更成為電影熱賣的關鍵之一。此次《天氣之子》在釋出預告前，就有不少Fans認為電影配樂一定又是和RADWIMPS合作，但電影製作人川村元氣卻在採訪時表示：「原本我們這次打算是要換人來嘗試製作電影音樂的。」

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新海誠在電影劇本寫完後，便寄給了RADWIMPS的主唱野田洋次郎。本來只是希望能獲得他的意見，沒想到野田卻回覆了一首名為〈愛にできることはまだあるかい〉的歌，作為他的心得。新海誠聽完後，心想：「要是配上這首歌的話，電影就完美了。」於是最後決定再次與RADWIMPS聯手，打造《天氣之子》的音樂。

2. 片名原本並不是叫《天氣之子》

《天氣之子》是新海誠在2016年《你的名字。》上映後，在思考下一部作品主題時，抬頭看見天空中的雨雲，忽發奇想，決定以「天氣」作為主題而寫下故事。

當初新海誠和電影製作人在討論電影名字時，只確定要用「天氣」這個詞，然後他們想了幾個名字：「天氣雨的你」（天気雨の君）、「天氣預報的戀人」（天気予報の恋人）的名字。最後認為這套電影並不是單純的戀愛電影，而是讓人們反思天氣重要性的作品，於是最後才用了《天氣之子》這個名字。

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3. 挑選聲優睇唔係睇經驗 新海誠對新人超溫柔

《天氣之子》男女主角的配音並不像之前《你的名字》一樣，請來神木隆之介、上白石萌音等知名的演員，而是從2000人的海選中，選出了新人醍醐虎汰朗與森七菜。因為新海誠認為電影需要的不是「能詮釋角色的聲優」，而是「能和角色合而為一」的人，最後才選了與劇中男女主角年紀相約的兩人。

新海誠也經常在錄音現場為他們兩個加油打氣，鼓勵他們「虎汰朗就是帆高（男主角）！不要緊張」、「七菜跟陽菜（女主角）一樣，有着讓天氣放晴的魔力呢！」醍醐虎汰朗更透露他們有個LINE group，工作結束後新海誠都會傳送「今天也很開心呢！」等貼心的問候，讓兩人覺得導演真的很溫柔。

4. 《天氣之子》對雨點的描寫走火入魔，甚至專門成立小組處理！

身為副導演及色彩設計的三木陽子，從2004年開始就一直與新海誠合作至今。此次《天氣之子》的作畫讓她直言，想到了2013年的《言葉之庭》。兩部動畫中都有很多描寫「雨」的場景。但這次不一樣的是，《天氣之子》還特地為了「雨點」成立小組，專門處理水的光影特效。原本雨點都是固定的青藍色，這次卻被新海誠要求「雨點的上色是由背景顏色來決定的。」

由此可見，新海誠的作品常被觀眾稱為「隨便cap圖都能做wallpaper」的等級，全因為他在細節上落足功夫。

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