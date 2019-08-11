【天氣之子．多圖】聲優佐倉綾音唔止人靚聲甜　打地鼠仲係神之手

新海誠作品《天氣之子》，是繼《你的名字。》後時隔3年的動畫電影，片中男女主角配音森七菜及醍醐虎汰朗外，原來還有另一位著名女聲優佐倉綾音，聲演天野凪的前任女友綾音。說到佐倉綾音，原來她不止是美女聲優，還是一名打地鼠機的高手，更大爆手速20秒即打爆機，過程非常搞笑。

美女聲優佐倉綾音，有份聲演人氣動畫《天氣之子》。（佐倉綾音IG圖片）

下圖有佐倉綾音高清美圖：

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現年25歲的聲優佐倉綾音，樣子甜美，帶有廣末涼子的影子，而且身材相當惹火，可謂集合天使與魔鬼於一身，出道後已經俘虜不少動畫迷，她最為人津津樂道的作品，是在《艦Colle》動畫一人聲演九個角色，其他著名作品有《我的英雄學院》、《五等分的新娘》、《食夢者瑪莉》及現正上映中的《天氣之子》等，當然佐倉綾音萌萌的樣子，更為她增加了不少人氣，基本上動畫迷一定認識她。

綾音曾推出過唯美的寫真集。（佐倉綾音IG圖片）

下圖有佐倉綾音打地鼠機秘技：

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綾音固然人靚聲甜，但原來她打地鼠機也有一手秘技，曾在綜藝節目的遊戲環節，挑戰20秒完全擊殺地鼠，而她有別於平常的打地鼠方法，而是仿如用鐮刀左右橫切，將地鼠全部打飛，她爆Seed時可愛的樣子，網民不但未有怪她出「茅招」，更大讚她「很治癒」、「地鼠被消滅了」、「與眾不同的女人」，更有網民說「原來玩了多年的打地鼠方法錯了」，最終綾音成功打散了整部地鼠機，也算是另類過關，讓人笑到現腹肌。