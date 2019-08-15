【天氣之子】你的名字後繼作：默默付出比無端起滅的緣份更有餘溫

繼《你的名字》大受歡迎後，新海誠推出新作《天氣之子》，故事精彩度雖不及前作，但故事深度更優勝。

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上邪，我欲與君相知，長命無絕衰。山無陵，江水為竭。冬雷震震，夏雨雪。天地合，乃敢與君絕。 《上邪》

如果《你的名字》講的是命中注定的感應，那麽《天氣之子》強調的就是心誠則靈的付出，強調至死不渝的愛，幸福不會從天而降，要主動盡力爭取，永不放棄。

《你的名字》旱前熱播，電影中的現實場景都成為影迷遠赴日本朝聖的地方。（《你的名字１電影海報）

電影以「天氣」這宏大的概念作喻，開宗明義地說：「天氣，就是天的氣氛。」天有天氣的變化，而人也有心情的更替。電影由宏觀的氣候問題，觀照人內心的陰晴圓缺，故事的男女主角，帆高和陽菜，都在經歷人生中的滂沱大雨。

兩位主角，少年十五十六時，雖然電影沒有對他們的背景作深入的描寫，但二人皆是社會上的邊緣人，為世所棄，在人生的風暴中載沉載浮。例如帆高離家出走，需要嚴謹計算自己每天的開支，陽菜喪母，差點淪落風塵，兩人俱面對着朝不保夕的困難。

兩位主角，少年十五十六時，雖然電影沒有對他們的背景作深入的描寫，但二人皆是社會上的邊緣人，為世所棄，在人生的風暴中載沉載浮。（《天氣之子》劇照）

我們都以為陰天過後必定會是晴天，但《天氣之子》中的東京，卻連續下了三年的大雨。在故事中，陽菜是100%晴女，意思是只要她誠心向上天祈求，陰天就會奇蹟地有限度放晴。而她不單止為東京帶來陽光，也為男主角帆高帶來心中的晴天。二人初次相遇，就是陽菜為饑寒交迫的帆高送上一個巨無霸，為男方送上人生中最美味的一頓晚餐。

陽菜之所以成為晴女，是因為一年前其母病重，她真心誠意地向上天祈求，最後獲得控制天氣的超能力。故事後段，講到陽菜過度使用放晴的能力，向帆高傾吐真心，娓娓道出自己每次發功，身體都會變得更透明，最後將會在世界中消失的真相。

一直對世界和帆高呵護備至的陽菜，原來只有15歲，原來剛剛經歷喪母之痛，原來有無數隱忍不言的傷。（《天氣之子》劇照）

我們都以為幸福是理所當然，然後忘記了珍惜，忘記了每次晴天的背後，都有對方無言的付出。去到故事結尾發現，一直對世界和帆高呵護備至的陽菜，原來只有15歲，原來剛剛經歷喪母之痛，原來有無數隱忍不言的傷。但她仍然選擇無怨無悔，犧牲自己，去成就他人。

付出不必得到回報，但理應得到珍惜與欣賞。當陽菜決志放棄自己的肉身，換來東京好天氣的時候，帆高奮不顧身地勇救美人，一方面的付出，會換來另一方的正面和應。帆高和陽菜都全然付出了自己，卻收回了對方全然的愛，再成了一個完整的圓。

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為了對方，放棄了全世界。《天氣之子》最不落俗套的一著，是摒棄了責任，沉溺在滿滿的情感，不施加道德高地的批判。全東京，全日本和全世界的問題，其實並不應落在一個或一群人身上，而是需要全人類的付出。逃避，並不可恥。以此折射於香港現況，改變社會的責任，其實不應只落在年青人的身上，而是各人的共業，你同我都有份。

踏出戲院，靜默無言，只覺《天氣之子》不算精彩，與《你的名字》有明顯的距離。但沉澱了一夜，反覺前者故事更有深度，也許真正的欣賞總是遲來的晴天，也許默默的付出與堅持，比起無端起滅的緣份，更有餘溫。

當陽菜決志放棄自己的肉身，換來東京好天氣的時候，帆高奮不顧身地勇救美人，一方面的付出，會換來另一方的正面和應。（《天氣之子》劇照）

作者簡介：港唔斷戲

90後中文科教師、香港電影迷、影評人和爸媽的兒子，塵世中一個迷途的小書僮，2015年末踏上影評之路。寫作，愛電影，亦愛香港。希望以文字的澤雨滋潤讀者的心田，每年的生日願望都是望下年還有香港電影上畫。

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【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「《天氣之子》中的心誠則靈」​】

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