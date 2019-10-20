蕭煌奇竟是《街頭霸王》MVP？盲打街機狂放大絕　靠聽聲辨位獲勝

金曲歌王蕭煌奇新歌《迷路在雲端》，邀請A-Lin合唱，2人20年前於音樂餐廳EZ5認識，當年他們常被安排於同天上下場的駐唱時段，如今兩人同框左右對唱演出，蕭煌奇笑說：「淵源很深，真的太有緣分了！」

新歌《迷路在雲端》講述都會男女在愛情裡的椎心之痛，蕭煌奇透露第一次聽到這首歌時，就屬意與A-Lin合作，也不考慮第二人選，認為只有她才能詮釋歌中的溫暖與糾結，而A-Lin聽聞也秒答應。MV於桃園元智大學取景，拍攝時因遇強風數度中斷，A-Lin笑說：「這風吹來的效果有如『巨星必備風』，讓拍起來的效果顯得氣勢十足，完全不用準備電風扇了。」

近期蕭煌奇忙於演出改編他人生經驗的舞台劇《遇見自己》，飛往十多個不同城市進行巡演，日前與劇組聚餐時，耳聞餐廳店內擺著《街頭霸王》街機，他玩心大開邀團員對打，熟練地操控搖桿、按鈕狂放大絕招，聽聲辨位「盲打」，竟慘電所有團員，讓團員傻眼直呼：「這練過的喔！老手！」

近期蕭煌奇忙於演出改編他人生經驗的舞台劇《遇見自己》。（《遇見自己》海報）

蕭煌奇新專輯《候鳥》將於18日發行，他表示：「暌違上一張國語專輯已有3年，這次希望在新專輯發行時，舉辦一場『新專輯分享會』和大家見面，分享自己近年來的創作歷程和心情。」

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