蔡英文聽歌口味勁貼地！列12首歌致台灣　唔止一首「抗爭歌」上榜

台灣總統蔡英文今年開始進行「小英去哪裡」系列相關活動,到過許多地方參訪、踩街、探班。早前小英來到KKBOX辦公室(台灣),親自擔任音樂策展人製作歌單、錄製節目「速爆音樂台」線上與大家分享好歌,更在鏡頭前挑戰音樂大會考及猜歌互動遊戲!現在就跟著小編一起看看,台灣總統蔡英文分享什麼有趣的歌單與音樂故事給大家:

小英寫博士論文時聽什麼?

音樂是許多人讀書時的陪伴,對總統來說也不例外。她回憶當年在英國求學撰寫論文期間,就會常常開著收音機,讓當時流行的歌曲成為自己的背景配樂:「你可以專注在自己的事情上,等到想休息的時候,音樂就又自動回來了。」

小英寫博士論文聽的歌。(IG@tsai_ingwen)

於是在「小英寫博士論文時聽的歌」歌單裡,反映的正是80年代初期的英國音樂潮流:除了紅極一時的英國女歌手Sheena Easton為007系列電影《鐵金剛勇破海龍幫》演唱的主題曲〈For Your Eyes Only〉之外,讓總統印象深刻的金曲,還有John Lennon傳世名作〈Imagine〉、Queen的搖滾經典〈Crazy Little Thing Called Love〉、Billy Joel家喻戶曉的抒情曲〈Just the Way You Are〉以及知名音樂電影《我要高飛》插曲〈Out Here On My Own〉,相當多元精彩。

感動小英的〈美麗島〉

蔡英文此次到KKBOX除了親自製作歌單外,也擔任DJ線上播音,與大家分享充滿愛與美的〈美麗島〉,她說:「這首歌曲描寫的是從先民一直到現在台灣的感覺,散發出對這片土地的人、事、物滿滿的愛,不管是用哪個語言詮釋的版本,我每每聽到都非常感動,很美的一首歌。以前開車時,我習慣在車上放幾張專輯,裡面一定會有〈美麗島〉。」

唔止一首「抗爭歌」上榜​?即睇蔡英文「致台灣」歌單▼▼▼

+ 8 + 7 + 6

活動尾聲,總統蔡英文前進KKBOX休閒區,在鏡頭前挑戰音樂大會考,考題中包含現下流行的樂團名及創作歌手名,小英只答錯1題,獲得90分的好成績!她表示自己偶爾會到排行榜關注音樂的流行趨勢,希望透過音樂了解年輕人的想法與喜好。

蔡英文前進KKBOX休閒區,在鏡頭前挑戰音樂大會考。(IG@tsai_ingwen)

+ 2

聽前奏猜歌橋段,總統與KKBOX員工進行搶答後分享心得,她說:「大家搶歌節奏太快了啦!但是我很喜歡你們能邊聽音樂,邊上班的工作環境,氣氛很棒!」

