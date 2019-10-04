方皓玟《願》《望》為港人打氣　咬緊牙關活著才是香港核心精神

眾樂迷
撰文：
最後更新日期：

方皓玟承接不久前推出的《願》，於近日推出新歌《望》，就如送上「願望」的祝福。在新歌發布半天後，便在Facebook貼上一段文字，節錄數句：「站立於人生的每個點線面，我都緊記着。不為誰而作今天的自己。做好自己，走該走的路。do it for yourself, now or never.」其實早在新歌發布前，她亦曾貼出《望》1分鐘版本，並配上文字：「我們活着咬緊牙關。就望向遠方，當天色早已昏暗。思考、前進、再思考。為孤獨的無力感找出路。香港人加油。」直截了當給歌迷打上一枝強心針，歌迷留言向她表示感謝，更直指在香港能做到這地步的人已不多了。

方皓玟在新歌《望》推出半天後於Facebook發文。（方皓玟Facebook截圖）

《望》邀請了林保怡、周家怡、陸駿光及衛詩雅合演，讓樂迷驚喜看見瑪嘉烈和大衛的組合重現。在MV中，一幕幕盡是生活中的煩惱，好姊妹與自己的男朋友關係曖昧、難攪的婆媳關係、夫妻同住但冷淡相待、辦公室政治、加班做不完的工作、與另一伴爭吵……彷彿就是你我的日常，但方皓玟告訴大家，在感覺「難捱下去淚流不止」時「就望向遠方」，不要忘記「各自在捱著靜待退燒」，雨後總會天晴，即使是煩惱都會有完結的一天。

+9
+8
+7
陳珊妮《成為一個厲害的普通人》MV彩蛋　致敬盧念凱一幕放洋蔥
網民求歌名考起樂迷　「禾鑊禍禾喎 禍鑊喎禍」係英文歌詞？
《英雄聯盟》世界賽已開鑼主題曲仍製作中　官方口硬回應不認錯！
張敬軒微博賀國慶遭網民負評如巨浪　IG發限時動態：抵D，D得好！
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。