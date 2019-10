方皓玟《願》《望》為港人打氣　咬緊牙關活著才是香港核心精神

方皓玟承接不久前推出的《願》,於近日推出新歌《望》,就如送上「願望」的祝福。在新歌發布半天後,便在Facebook貼上一段文字,節錄數句:「站立於人生的每個點線面,我都緊記着。不為誰而作今天的自己。做好自己,走該走的路。do it for yourself, now or never.」其實早在新歌發布前,她亦曾貼出《望》1分鐘版本,並配上文字:「我們活着咬緊牙關。就望向遠方,當天色早已昏暗。思考、前進、再思考。為孤獨的無力感找出路。香港人加油。」直截了當給歌迷打上一枝強心針,歌迷留言向她表示感謝,更直指在香港能做到這地步的人已不多了。

方皓玟在新歌《望》推出半天後於Facebook發文。(方皓玟Facebook截圖)

《望》邀請了林保怡、周家怡、陸駿光及衛詩雅合演,讓樂迷驚喜看見瑪嘉烈和大衛的組合重現。在MV中,一幕幕盡是生活中的煩惱,好姊妹與自己的男朋友關係曖昧、難攪的婆媳關係、夫妻同住但冷淡相待、辦公室政治、加班做不完的工作、與另一伴爭吵……彷彿就是你我的日常,但方皓玟告訴大家,在感覺「難捱下去淚流不止」時「就望向遠方」,不要忘記「各自在捱著靜待退燒」,雨後總會天晴,即使是煩惱都會有完結的一天。