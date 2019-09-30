「原唱摧毀機」泳兒狀態回勇　失聲後曾有陰影：好多風格都做唔到

有些歌手在樂壇中，年年衝著獎項而去，誓奪樂壇第一人之位；也有些歌手避其鋒芒，在主流中另覓出路，不求與人相比，但求找到知音。泳兒Vincy大概就是這樣的一位歌手，2006年出道，短短兩年間已進入音樂生涯的春天，當時在香港樂壇中唱功數一數二的女歌手，泳兒佔一席位應該沒人會不同意。不過歌手的路途漫長，幸福來得快，亦意味著很快要面對另一問題，到底如何能屹立在樂壇當中，才是實力派的真正命題。 P.S. 「01眾樂迷」將送出《重新感應泳兒演唱會2019》門票十套，每套兩張，參加方法留意文章末段 攝影：葉志明 makeup：Chris Lam hair：Zivyeunghair @haircorner outfit：@MARKET LIBERTY / @KOYO venue：The Wave

出道以來建立了明確的實力派形象，泳兒曾經歷過失聲的階段，今年重踏演唱會舞台，要再次找回對唱歌的自信，是她目前最需要面對的命題。

經歷了一段長時間唱Hi-Fi碟的生涯，今年泳兒終於積極籌備新系列，以花為主題，先後推出了《明日花》、《野木蘭》、《花心》等作品。除了統一以花為題，歌曲亦走偏鋒，不如《花無雪》大路，卻在三首作品中尋找到泳兒迥異的風格。《明日花》整體感覺空靈；《野木蘭》搖滾中帶硬朗；《花心》編曲古典華麗，以往大家可能較熟悉泳兒柔弱的一面，Vincy直道：「咁多年以嚟，我經常會被大眾定型為柔弱、多愁善感嘅女仔，當然呢啲都只係我其中一面。但我有時候都好剛烈，尤其身邊人發生咩事，我都會挺身而出行出嚟。近幾年，其實屋企都有啲突如其來嘅事情發生，例如媽媽病咗，會令我責任心更重、更勇於做決定。」但今年她的新歌，硬朗中總覺得帶著點點「女版Eason」的味道。

說是女版陳奕迅，可能你會覺得有點誇張，不過再聽聽《野木蘭》，其實甚有陳奕迅《黑擇明》、《裙下之臣》這類作品的暗黑風格，而這種非主流情歌類型的歌曲，也不是人人可以扛得起。對於「女版Eason」這稱號，Vincy回應：「做呢首歌嘅時候，我冇刻意去諗要做女版Eason，不過無可否認，我的確好鍾意Eason呢類型嘅歌曲。其實寫到呢種作品嘅音樂人唔多，絕對係可遇不可求，徐浩寫《野木蘭》之前，聽到我喺《蒙面唱將》上面唱《易燃易爆炸》，亦成為咗佢嘅靈感來源。」要知道，當時泳兒在《蒙面唱將》上，也得了另一種稱號，叫「原唱摧毀機」，意指在她的翻唱下，原唱也顯得黯然失色。

今年泳兒不少作品也跳出了舊作框框，甚至逐漸浮現出一種「女版Eason」的味道。

提起「原唱摧毀機」，又不得不提她一系列的翻唱Hi-Fi碟。在2014年後，泳兒推出首唱Hi-Fi專輯《愛. 情歌》，獲得金唱片之餘，更勇奪多個IFPI獎項，包括「十大銷量國語唱片」及「十大銷量本地歌手」，這樣的成績絕對證明了Hi-Fi碟的市場價值，以及泳兒的強大定位。不過對於泳兒來說，似乎她從未打算要把任何原唱給摧毀掉：「我自己做翻唱碟，永遠都希望將首歌改到面目全非，因為我覺得無論如何都冇可能超越到原唱，尤其Hi-Fi碟當中嘅作品都一定係經典，我亦冇打算要超越原著。所以做歌嘅時候會好掙扎，因為我唔想復制一首歌出嚟，但改得太勁，聽眾又未必接受到。」

雖然翻唱發燒天碟奠定了泳兒在樂壇中的位置，不過她又坦言：「最希望可以將舊作品改到面目全非。」

經歷過一段低潮期，Vincy因家裡有事而無緣無故失聲，本來每次唱歌，手裡的咪高峰也是她的信心來源。但聲音出現問題，Vincy給予自己的壓力也變得非常沉重：「因為大家認識我咁多年，對我總會有一定期望，知道我應該唱到一定水準，但我知道自己做唔返同樣水平就會好怯。甚至會覺得見唔到將來，即使有好多嘢想做都做唔到，出歌都唔敢諗咩音樂風格，因為最寶貴嘅聲音已經唔喺度。」為了恢復狀態，Vincy笑言自己什麼方法也嘗試：「西醫中醫，咩療法都試，祈禱又試，玩水晶又試，甚至搬屋我都試過。」後來狀態慢慢轉好，她也生怕失聲會隨時再次降臨：「一定會有陰影，唯有襯自己狀態好嘅時候，盡力去唱。」

即將於10月16號晚於九展舉行《重新感應演唱會2019》，雖然狀態經已恢復，但泳兒也坦言自己有想過，今次演唱會會否是最後一次？她又補充：「因為以前做每件事都會留力，覺得唔好去到太盡，企喺安全嘅界線去唱。但經歷過失聲，反而提醒自己，本來擁有嘅聲音原來隨時都會冇，所以更加要把握每一次機會盡力去做。」

經歷過失聲的低潮，狀態逐漸回勇，反而令Vincy在面對往後的演出更放盡全力去唱。