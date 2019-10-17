【泳兒演唱會】生日開騷完夢　泳兒望圓紅館夢邀Kenny做嘉賓　

泳兒《重新感應》演唱會在她生日正日（16日）開唱，上下半場甫開始不久便有猛料，在泳兒分別唱《心呼吸》和《花心》時，都有身材健碩的男舞者跳鋼管舞伴舞，而泳兒亦有加入，雖然舞步沒有舞者複雜，但仍然相當性感誘人。

泳兒在唱《心呼吸》和《花心》時，亦有加入男舞者跳鋼管舞。（葉志明攝）

「今次演唱會我淨係揀咗一首人哋嘅歌，因為好多粉絲話想聽多啲我唱嘅歌。但我想送呢首歌送畀一啲支持咗我好耐嘅粉絲，無論係一開波就支持我嘅，定係中途加入鍾意我嘅，我都好感謝出道13年有你哋支持我！」說罷，便唱出莫文蔚的《慢慢喜歡你》。畫風一轉，泳兒從性感薄紗裙換上桃紅背心外套、高腰短牛仔褲，在4位女舞蹈員的伴舞下，加入唱跳表演了一系列的歌曲，包括《小蠻腰》、《烈焰紅唇》。

在這段「Dance Medley」中，泳兒跳得相當起勁！（葉志明攝）

接下來又是嘉賓環節，即使大家都知道關智斌（Kenny）是嘉賓，但聽到二人合唱《預言書》時，全場仍尖叫聲不絕。唱畢後，泳兒向Kenny分享唱《預言書》時的感動，歌中訴說的高山低谷讓她有感，卻又不想讓氣氛太悲傷，便話鋒一轉向他道謝：「我知道你今日本身有嘢做嘅，突登為我騰咗呢個空檔出嚟！」Kenny不改幽默本色回答：「唔好咁講啦，講到好似好忙咁。」讓泳兒忍不住大笑，他續問：「不過我好好奇點解你會邀請我做嘉賓，因為其實我哋都冇乜交集。」一陣搞笑後，泳兒便剖白：「我今日會請你做嘉賓嘅另一個原因，其實係有少少私心嘅，因為你上年10月都喺Star Hall有一個演唱會，下一年你就有紅館演唱會，所以我諗住可以沾少少你嘅福氣！」便向Kenny的胸肌伸出魔爪，力度之輕讓Kenny也忍不住助攻，捉住泳兒的手放到自己的胸肌上：「乜你咁內斂嘅！你冇學你啲師姐咩？」便帶領全場歌迷唱生日歌為泳兒慶生，便引起歌迷起哄要求「咀一啖」。

Kenny現身合唱《預言書》。（葉志明攝）

開完玩笑後，Kenny便貼心的拿出親自挑選和組裝的「紅館模型」送給泳兒：「因為我知道你有一個大舞台嘅夢想，我今日晏就自己砌，但砌完發現佢真係好小。」因為模型的體積真的很小，讓Kenny不好意思的請鏡頭Zoom近一點，再問泳兒：「呢個係咩地方？」泳兒接過禮物後說：「呢個係每個香港歌手都夢寐以求嘅紅館呀！」Kenny續言：「咁你唔使沾我啦，我依家送呢個小小嘅紅館畀你，你遲啲再上去就再送個大嘅畀你！」，便在泳兒換裝時獨唱了《眼紅館》。

Kenny親手砌了「紅館」模式送給泳兒作生日禮物，亦是對她夢想的一份祝福。（葉志明攝）

換上充滿設計感的燈紅色長裙，泳兒便先和歌迷分享自失聲以來的心路歷程：「今年年頭我許咗一個願望，好想今年可以開一個個人演唱會，雖然唔係第一次開演唱會，但就已經3年冇用呢個形式同大家見面。」回想起無故失聲、爛面的日子，泳兒感觸落淚：「但係無論遇到幾多挫折，都要保持信念，相信自己可以捱過去！多謝身邊嘅朋友，跌得幾甘都唔緊要，識得爬返起身就可以！」便為歌迷帶來最後兩首歌《一撇》和《感應》。

能再唱歌後，泳兒最想開個人騷和歌迷分享。（葉志明攝）

演唱會完結，方力申和Kenny再次現身為泳兒慶生，二人更為壽星女送上賀吻。被問到經歷失聲再開演唱會，是否別有一番滋味，泳兒表示：「失聲嘅時候真係好徬徨，因為搵唔到咩原因導致（失聲），又唔知幾時可以再唱返歌。到唱到歌，我又唔知自己可唔可以唱完一個演唱會，所以當我有返聲音，我真係好想用演唱會同大家分享！」又說，原本想安排個唱於11月舉行，但因場館檔期問題，最後竟能在生日當天開騷，或許真是上天安排的生日禮物。