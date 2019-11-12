巡唱著高叉裙要經老公過目　關心妍：希望尾站喺香港舉行！

今年關心妍(Jade)重投歌手身份，舉行入行18年首次內地巡唱「Touching Moment Concert Tour」，繼7月於廣州舉行首站後，12月28日將在東莞舉行第二站。

曾兩度踏上紅館的Jade，每次開騷前，Jade都會操到自己最fit，經過一返努力終於操到最fit時96磅，日前到東莞舉行演唱會記招，Jade特別揀一條高叉長裙給歌迷驚喜，但前一日老公陪她fitting時，一見Jade穿上就投訴︰「大高喇！會唔會太性感呀？」Jade只好漏夜把高叉縫上2吋，老公才過關！

關心妍即將到東莞舉行巡迴第二站，並於明年到澳洲及美加演岀。 （資料圖片）

入行18年，Jade有不少經典慘情歌，《負擔不起》、《你有心》、《我太強》、《慘得過我》、《放生》、《仍然》和《失戀哲理》等都深受樂迷歡迎，自宣佈舉行巡唱後，Jade的經典金曲不斷在網上洗版，但廣州站後，不少歌迷對歌單有意見，不少歌迷投訴「關家姐」冇唱《關家姐》，和變身「C-12」的一系列歌曲，第二站可有特別改動？Jade說︰「《關家姐》和「C-12」的歌曲都有好多票數，但票數最高仲有幾首，呢兩個星期仲會繼續在網上投選，睇吓最終邊幾首入圍啦。」巡唱第二站，Jade邀請了一位神秘嘉賓合唱，她說︰「呢位係音樂才子，為我作過歌，新歌《時刻》佢都有份參與。」東莞站之後，馬上就準備佛山站，明年3月Jade的巡迴演唱會更會走到澳洲和美加，Jade說：「希望巡唱尾站返到香港舉行，好掛住香港嘅歌迷，上次紅館騷已經差唔多相隔七年。」

想不到樂迷最期待Jade的演唱作品，不是《你有心》，而是《關家姐》

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另外，Jade忙於籌備巡唱，亦繼續為「妍亮生命慈善基金」籌款，本月二日，得到音樂團體「Festive Chamber」舉行慈善音樂會為基金捐款，Jade特別在音樂學院「Shining Life Music」挑選七位學生，為音樂會做opening獻唱《Over the Rainbow》，Jade說女兒心心暫時還未敢上台，但這首歌都識唱幾句，過多一兩年後，如果有需要籌款，都不介意母女檔上台；而巡唱第二站會否帶女兒同行？Jade說︰「佢睇完第一站好興奮，今日出發去記招佢都想跟埋嚟，問佢係咪想聽媽咪唱歌？心心話睇演唱會有好多零食，因為上次爸爸帶咗好多佢鍾意嘅食物，心心一邊睇騷一邊食嘢，好似食buffet咁。」