【全民造星II】MIRROR再參賽始終被質疑　網民︰叫全民再造星啦

ViuTV大型選秀節目《全民造星II》的賽制一直成為觀眾討論的話題，而當中最主要的，當然就係MIRROR加入新的參賽者一同比賽，不少人覺得節目組為了讓MIRROR增加人氣而有此決定，更有人火爆表示「個節目叫全民再造星啦，全部選最MIRROR未（咪）得，都唔知做乜」。

網民留言對賽果不滿。（Facebook截圖@ViuTV）

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其實這個問題一直都被網民鬧爆，特別係每一輪要淘汰參賽者的時候，大部MIRROR的成員都可以留底，除了出現過節目監製兼MIRROR經理人花姐（黃慧君）提示導師們火火和Lokman（楊樂文）留Tiger（邱傲然）的一次風波外，在上一輪比賽時，MIRROR在B組的4位成員全數留下，足足佔據了10個晉級名額中的4個，連MIRROR的粉絲也覺得不應該。其實早前花姐曾向《香港01》記者提及過，如果心水清的觀眾會知道，MIRROR其實沒有霸到席位，因為加MIRROR參賽是額外加位的，他們沒有令參賽者少了位，她覺得大家對MIRROR不公平。而且，節目也交代過，MIRROR的成員是不會入十強，不會再贏冠軍的。不過，對賽制的負面聲音依然不斷，似乎有機會蓋過了大家對參賽者的表演的注意。

有網民認為MIRROR被「擺上枱」，「做乜都畀人鬧霸住啲位」。（資料圖片）

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要解決這個問題，也不是不可能，其實可以用PK賽派人去踢館的形式進行，例如無綫2010年的歌唱選秀節目《超級巨聲2》，有李幸倪﹑徐浩和第一季的參賽者王嘉儀﹑鄧小巧等跟第二季的參賽者比賽，當中李幸倪的表演令人印象深刻，其高水準的演唱《新不了情》和《If I Ain't Got You》令人聽完再聽，但當年李幸倪唱《If I Ain't Got You》依然敗給林欣彤唱《A.I.N.Y 愛你》，可見節目參賽者不一定沒有實力勝出，而重要的是踢館者不會影響參賽者的席位。

李幸倪歌唱實力備受肯定，現在多用藝名Gin Lee，她在《全民造星II》也有一環節和參賽者們合唱。（網上圖片）

當年林欣彤也被睇高一線會勝出，最後不負眾望成為冠軍。（網上圖片）

如果套用在《全民造星II》上，MIRROR假如用踢館的形式跟參賽者battle，例如跳舞組可派Lokman﹑Anson Lo（盧瀚霆）和姜濤，歌唱組可派Jer（柳應廷）和Ian（陳卓賢）跟參賽者對決，既可令MIRROR成員有更多曝光機會，又可令他們的才華得以發揮，而且如果任何一方可以勝出的話，也盡顯實力，最重要賽制上不會有MIRROR成員壟斷了名額和機會的爭議。

Lokman是跳舞高手，而且是MIRROR的隊長。（資料圖片）

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