【新城勁爆2019】新人撞正實體頒獎禮取消　陳凱詠：明白現時氣氛

《新城勁爆頒獎禮2019》記者會昨日於灣仔會展舉行，一眾歌手以及新人均有現身為自己拉票。今年新城實體頒獎禮因社會氣氛尚未明朗，並顧及參與者場內場外安全的因素而取消，改為在新城電台直播室舉行Facebook Live頒發部份獎項。 攝影：陳順禎

陳凱詠Jace(右)昨日與師姐Gin Lee一同出席《新城勁爆頒獎禮2019》記者會。(陳順禎攝)

環球今年新人之一陳凱詠(Jace)，一身搶眼造型示人出席記者會，被問到今年以新人姿態出道，卻遇上各大實體形式頒獎禮取消會否感可惜？她表示：「可惜係有嘅，同埋始終新人對頒獎禮有個幻想，覺得踏上呢個台係好神奇嘅事，加上新人會容易啲。唯有push自己再努力啲，再做好啲就可以快啲再上呢個台。」她亦表示，諒解有頒獎禮因現時社會氣氛而取消：「我明白呢段時間嘅氣氛，實質運作等事情都有受影響。而且咁大嘅事件係關乎成個社會，唔只係我一個人嘅事，咁就唔需要太介意我一個人嘅感受。」

Jace今年以新人姿態出道卻遇上各大實體頒獎禮取消，她表示明白現時社會氣氛的因素，並積極做好自己有望來年可以踏上頒獎台。(陳順禎攝)

Jace造型非常搶眼！(按圖放大)(陳順禎攝)

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除此以外，被問到這段時間的宣傳計劃會否亦受影響？她表示：「一定有影響嘅，自己都會考慮個氣氛，有時都未必想係咁叫大家聽我嘅新歌，因為個焦點都唔係呢度。當然要做嘅嘢就一定要做，但係即使有影響其實都冇乜所謂。」被問到對於今年頒獎禮的成績有沒有信心？她笑言：「信心要有嘅，但老實說就冇嘅，哈哈！但無論幾冇都好，都要同自己講『有嘅有嘅』，更何況依家實體嘅壓力都冇咗，反而已經諗緊下年嘅計劃。」

被問到對於今年頒獎禮的成績有沒有信心？她笑言：「信心要有嘅，但老實說就冇嘅，哈哈！但無論幾冇都好，都要同自己講『有嘅有嘅』！」(陳順禎攝)

Jace早前推出新歌《講》，曲風有別於以往兩首「想字頭」佻皮的作品，問到為何會有這個轉變？她表示：「有時又唔使keep住好歡樂嘅，當唔開心嗰陣刻意去聽都唔係一個舒服嘅感受。《講》當係畀大家多個選擇，聽我嘅歌唔一定要郁，有時都可以靜落嚟。再加上依家大家都未必需要咁喜慶，聽下慢歌都唔係壞事吖，畀大家認識其實我都有好多面。」

《講》MV連結：https://youtu.be/VogNYVttquA