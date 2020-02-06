台灣獨立女歌手出櫃談感情現況　鄭宜農：喜歡的是女生的身體

台劇《鏡子森林》第二季熱播，加入鄭宜農、夏騰宏演出「大巴小未」這一對情侶組合，讓寫實戲增添粉紅泡泡，特別的是，鄭宜農前夫楊大正也軋一角，但沒有機會對戲，鄭宜農笑說：「不排斥（對戲）。戲裡面也可以談感情，但大家會覺得滿好笑的吧。」至於她現在感情狀況，她則表示：「順利一切好。」

鄭宜農2016年和滅火器樂團主唱楊大正離婚，當時宣言「喜歡的是女生的身體」，勇敢出櫃，之後也和楊大正維持好交情，2018年被拍到和林予晞「同居」，經紀人證實是室友關係。鄭宜農4日也不避諱談到好交情，過年前更和林予晞、温貞菱，及一位圈外好友一起去冰島13天旅行。

鄭宜農與前夫滅火器樂團主唱楊大正。（Facebook@鄭宜農）

此行閨密4人自駕旅行，鄭宜農透露，林予晞主開車、拍照，自己則負責放音樂，暢遊各大景點，還有去泡溫泉，個性相近，相處融洽不吵架，她笑說：「我比較容易被受不了，因為我是生活白癡。」本想邀連俞涵同行，但她最近忙拍戲。此行正巧遇到武漢肺炎流竄全球，她在土耳其轉機全程講英文，沒感覺「當地排華感」，但感覺出來飛亞洲航班，會比較謹慎。

鄭宜農談現在感情一切好。（Facebook@鄭宜農）

鄭宜農這次也擔任該劇音樂統籌，做完之後她的心得：「真的很想把鄭文堂掐死的！」因為父親鄭文堂求好心切，光是第一季就剪至少3版本，她說：「如果動了戲劇結構，我配樂要整個重做，光是這個工程我就重複了三次，有一次我直接電話抱怨：『你這樣真是為難我』。」但這次合作，她也說，爸爸有他創作堅持，會尊重他是導演。

鄭宜農2016年宣言「喜歡的是女生的身體」，勇敢出櫃。（Facebook@鄭宜農）

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鄭宜農這次也擔任該劇音樂統籌，做完之後她的心得：「真的很想把鄭文堂掐死的！」因為父親鄭文堂求好心切，光是第一季就剪至少3版本，她說：「如果動了戲劇結構，我配樂要整個重做，光是這個工程我就重複了三次，有一次我直接電話抱怨：『你這樣真是為難我』。」但這次合作，她也說，爸爸有他創作堅持，會尊重他是導演。

鄭宜農除了出演《鏡子森林》第二季之外，更擔任該劇音樂統籌。（《鏡子森林》劇照）

近期武漢肺炎延燒，媒體戴口罩訪問，姚淳耀透露，過年期間回澎湖，被家人感染病毒型腸胃炎，待家裡休息，一睡就是20多小時，睡醒來就沒事，當地有疑似病例，但最後沒有確診，「大家倒垃圾都會戴口罩，雖然會擔心，但大家不用太恐慌。」瑭霏也說，勤洗手做好防疫。

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