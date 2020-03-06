想見你專訪│被偶像劇耽誤的實力歌手？許光漢清唱《一天》曬歌喉

許光漢近期以《想見你》擄獲千萬少女心，我對他的第一印象是很有禮貌。訪問地點在台灣三鳳製作公司，周圍工作人員超過10位，大都是女孩子。許光漢一走進來自帶光環，一一和姐姐們問好，就連訪問開始前，想要吃維他命也輕聲問：「我可以先吃粒維他命嗎？」贈送一枚燦爛的笑容。姐姐我說，當然可以呀！

許光漢近期以《想見你》擄獲千萬少女心。（KKBOX授權使用）

早在以電影《陽光普照》、《罪夢者》、《想見你》打開知名度以前，許光漢17年前就有「作品」問世，他是周杰倫〈三年二班〉MV中，那一個打桌球的小男孩，但他不認為是出道：「只是因為剛好會打桌球，被找去拍MV。」他說，直到進入植劇場，他才真正開始認為，演員是可以做一輩子的職業。

許光漢17年前曾參演周杰倫〈三年二班〉MV。（〈三年二班〉MV截圖）

被問到成名後生活有什麼改變？他有點怕醜說：「沒沒沒沒有成名啦。」他坦言，對於自己而言，生活改變不大，他還是那個喜歡獨處、喜歡行路的許光漢，也仍會出街找朋友去夜市。談到爆紅的滋味，他雙手合十，認真說：「很感謝大家的喜愛」🙏。

其實，「感謝」是他全場說過最多次的話。例如談到挑選劇本的原則，他說：「我沒有厲害到可以挑劇本，一開始什麼都沒有，一定是看故事，《想見你》是很好的故事，很感謝三鳳製作的同事們這麼愛戴我，感謝福斯傳媒、還有衛視中文臺的愛戴。」（眾人姨媽笑）

訪問中，「感謝」是許光漢全場說過最多次的話。（KKBOX授權使用）

這並非全然是官腔或客套。今年29歲的他，正式出道三年就展露頭角，曾以《姜老師，妳談過戀愛嗎？》入圍金鐘男配角，他深知這一切得來不易，他分享奔三的心情，一本正經說「不忘初心」，他解釋：「當演員很容易迷失，只希望初心不會變。我的初心，就是不要去傷害人，保持善良，希望自己努力做到這件事。」

許光漢曾以《姜老師，妳談過戀愛嗎？》入圍金鐘男配角。（KKBOX授權使用）

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早前《想見你》結局外洩，宣傳期劇組及演員對劇情保密到家，許光漢也不例外，他很保護作品，此時燦爛的笑容也能是一種保護色。若問到劇情相關問題，他會先環顧四周，以眼神探問工作人員，深怕不小心劇透。

許光漢等一眾《想見你》拍片呼籲支持正版。（Facebook@想見你）

《想見你》有很多場雨戲，例如李子維看著黃雨萱奔跑中的背影，就在戲中舉足輕重。談到印象深刻的戲，他笑說，拍雨戲時正好有寒流，台南氣溫也很低，導演好不容易叫cut，他看到一群工作人員抱著棉被衝過來，有一位因為身材矮小，抱著棉被連頭都看不到，只看到一群棉被向他衝過來，覺得「很感謝又很搞笑」。

《想見你》有很多場雨戲。（《想見你》劇照）

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許光漢早前拍落日飛車的〈Vanilla Villa〉（香草度假村）MV，談到這次合作，他說：「他們都是很有才華的人！音樂聽起來很舒服。」至於自己喜歡聽的音樂，他說聽得很廣，不會特定只聽一種：「我會聽Jazz、Punk、Nu Metal，也喜歡聽電音，我還滿喜歡Old School或是Funk。」

許光漢演出落日飛車的〈Vanilla Villa〉MV。（〈Vanilla Villa〉MV截圖）

請他點一首歌給王詮勝和李子維，他點了郭頂的〈想著你〉給王詮勝：「很好聽，歌詞有寫到一些王詮勝的心情。」另外點了黃宣的〈一天〉給李子維，並一展歌喉清唱〈一天〉！最近為了宣傳，他多次開口唱歌，沒想到這次他要唱時，不知是緊張還是口渴，他喝了好多口水，當他開金嗓，我們驚為天人，一致認為他可以出碟做歌手！可惜他婉拒了。

正當我們打算進行下一段落，他突然說：「我可以再唱一次嗎？」原來是覺得自己唱不好，喜歡唱歌的他，即使不是專業歌手，對自己要求還是很高，不滿意就再來。第二次唱〈一天〉，我們還特地找出這首歌的背景音樂，讓他唱得更有feel，網民看了也叫「出唱片！」

令人意外的是，許光漢的演技備受好評，扮嫩演高中生、脫衣裸露秀身材，詮釋癡情男友或大反派，都沒難倒他，沒想到「這件事」卻難倒他了。訪談告一段落，我們開始拍小短片，他看到劇本後，倒吸一口氣，貌似很苦惱。我笑問：「你不太會拍男友視角嗎？」他拿起耳機把玩、靦腆搖頭承認，「我最不會拍這類型的東西了。」

我大驚，他是演員，也並非第一次拍這類型的影片，國民男友竟然不太會拍男友視角。我說，在YouTube上看到你拍過很多次呀，他苦笑說：「所以每一次拍都很煩惱啊。」劇本是這樣子的：

許光漢男友視角劇本。（KKBOX授權使用）

許光漢試讀「Baby」，聽來憋扭、全場憋笑，他自己看來也挺懊惱，不過他並沒有煩惱太久，就跟我們討價還價起來，「那不然我們這樣拍好了！」接著他用雄壯威武的聲音，省略Baby，講著甜膩的情話，現場看其實挺好笑的，但剪出來效果很驚人：

小編下標「心臟爆裂」，連想搞笑都變成撩妹，不愧是國民男友啊。聊完天、唱完歌、錄完影，許光漢放鬆不少，通告接近尾聲，竟對著KKBOX、KKTV姐姐們來個「Babby」大放送，閒聊時一句句「Baby喜歡聽什麼歌」、「謝謝Baby」、「Baby再見」、「Baby要保重喔～」，氹得姊姊們心花怒放，結束這一回合。

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