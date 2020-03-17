盤點6大唱得又好戲台灣演員　其中一位仲要係樂隊創團元老？

各語系戲劇畀都有不少演員不只演得一齣好戲，更有一副好歌喉！有些人會為戲劇獻唱主題曲，也有的是私下的好歌聲被挖掘出來。以下為你盤點6位華語圈中，不只顏值高、演技好，唱歌實力也不容小覷的演員們，讓你恨不得他們快點出碟！

許光漢

+ 4 + 3 + 2

許光漢近期因台劇《想見你》人氣急速攀升，擄獲千萬少女心。他從演出《戀愛沙塵暴》花心靚仔學長一角打開知名度；同年在愛情懸疑劇《姜老師，你談過戀愛嗎？》演出性上癮的特殊兒童，好演技讓他入圍金鐘獎最佳男配角。許光漢除了顏值、演技讓人心花怒放外，他的一副好歌喉也非常吸引人！現在人氣如日中天，訪問、通告爆增，而且每個訪問都被要求獻唱一段，唱歌次數多到讓粉絲留言：「身為一個演員，每次訪問卻都要唱歌！」

其實許光漢早在2012年就曾參與男團出碟計畫，但最後卻無疾而終。直到2016年參與「植劇場－未來星系列」才逐漸走紅，他也在「未來星系列」中以唱歌介紹自己，裡面講到「學表演對唱歌的幫助就是更可以想像畫面」，以「唱歌」為主詞來說明學表演，可見唱歌對他的重要性！

李國毅

李國毅在2013年主演《我的自由年代》後大受歡迎（《我的自由年代》劇照）

李國毅在2013年主演《我的自由年代》後大受歡迎，之後以《麻醉風暴2》入圍金鐘獎戲劇節目男主角獎。他不只有好演技及靚樣，歌聲更十分動聽！最近李國毅的個人YouTube頻道開張，陸續上傳結他自彈自唱cover歌曲，如林宥嘉〈少女〉、高爾宣〈Without You〉等等，一副溫柔歌聲加上高顏值，粉絲們都大喊「太不科學了～」

其實李國毅早在2008年台劇《蜂蜜幸運草》裡，就和其他演員組成「Clover幸運草樂團」，並演唱主題曲〈幸運草的祝福〉；在2016主演的台劇《如朕親臨》中演唱插曲〈唯一〉，還受邀登上《紅白藝能大賞》讓他站上小巨蛋唱歌圓夢！也為代言演唱品牌歌曲〈你的味道 觸動我的心跳〉。他不只演技受青睞，也獻唱不少作品，最近開始在歌曲有更多表現，讓粉絲期待有一日他能推出自己的專輯！

劉以豪

+ 5 + 4 + 3

劉以豪在2018年破億電影《比悲傷更悲傷的故事》中飾演音樂製作人K，真摯的悲情演出讓許多人爆喊。他在劇中獻唱主題曲〈有一種悲傷〉，虐心唱出角色的悲痛及思念，令不少人希望他能正式翻唱，最後〈有一種悲傷〉便成為他的首支個人單曲！

劉以豪早在爆紅前就是樂隊「輕晨電」的結他手、合聲兼創團元老，發表過不少音樂作品、走訪大小Live house。很多戲劇也看上他的音樂表現，在電影《帶我去月球》中翻唱張雨生的〈不想失去你〉、台劇《種菜女神》中更常常自彈自唱。而孟耿如推出歌曲〈幸福離島〉找他合唱，他也首度挑戰rap！有這麼多音樂表現的劉以豪，日前加盟至何樂音樂，出碟的日子指日可待！

許瑋甯

許瑋甯以模特兒出道，後來轉戰至戲劇界，在戲劇表現上越來越出色，不只以電影《紅衣小女孩》、《失控謊言》、《世紀末的華麗》獲2016年台北電影節最佳女主角獎，也以《16個夏天》獲金鐘獎戲劇節目女配角，在金馬獎等影展上更獲得不少提名！

許瑋甯在2017年曾上傳在KTV大唱A-Lin〈給我一個理由忘記〉的片段，她陶醉又深情的挑戰極高難度歌曲，唱功一流令人驚訝。2019年她跨刀參與周興哲的歌曲〈黏黏〉，和周興哲甜甜的歌聲讓整首歌浪漫指數爆燈。近期她post了一張在錄音室的照片，也讓粉絲紛紛猜測是不是要推出個人單曲了呢？

王淨

以電影《返校》備受矚目的王淨，2017出道至今有不少戲劇演出表現出色，2019年以《你的孩子不是你的孩子－茉莉的最後一天》入圍金鐘獎迷你劇集女配角、《返校》入圍最佳女主角（《返校》劇照）

以電影《返校》備受矚目的王淨，2017出道至今有不少戲劇演出表現出色，2019年以《你的孩子不是你的孩子－茉莉的最後一天》入圍金鐘獎迷你劇集女配角、《返校》入圍最佳女主角。這麼優秀的戲劇演出，但她其實並不是從戲劇表現被發掘成演員，而是因為在的士上唱了一首歌！

愛唱歌的她17歲時在的士上唱〈小幸運〉爆紅，被電影《癡情男子漢》劇組注意而找她試鏡，最後脫穎而出成為女主角，才慢慢發現自己愛上演戲。王淨不只會演戲、唱歌，其實她在出道前還是兩本書的作家呢！如此多才多藝的她，未來星路前程似錦。

宋芸樺

+ 6 + 5 + 4

宋芸樺在她的首部電影《等一個人咖啡》便爆紅，後來在《我的少女時代》演出女主角林真心，讓她入圍金馬獎最佳女主角獎！她也突破自我，在金馬獎舞台上擔任開場表演，演唱〈小幸運〉一展歌喉。其實宋芸樺在演戲前就曾參加校內歌唱比賽，榮獲第二名的好成績。

之前宋芸樺擔任李玉璽演唱會嘉賓獻唱〈小幸運〉，被李亞明（李玉璽的父親兼老闆）稱讚她唱得很好聽，事實上她在多年前有過歌手夢，曾到李亞明的公司試唱卻不成功。現在站上舞台和李玉璽合作，歌聲也得到了稱讚讓她爭一口氣！

【本文獲「KKBOX」授權轉載，按此收聽文中歌曲，立即下載KKBOX App收聽4000萬首中外日韓歌曲！】