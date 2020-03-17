BTS防彈少年團團名有寓意？　3個ARMY才懂的神秘代號

K-POP席捲全球，你最愛的韓團是誰呢？不管你懂不懂韓流，這個大勢韓團你一定聽過，他們在去年的告示牌頒獎上不僅打敗Maroon 5等團體，奪得「最佳團體獎」、成為名副其實的國際天團，連美國音樂天后Taylor Swift也都忍不住PO出與他們的合照炫耀——你猜到小編在說誰了嗎？那就是BTS防彈少年團（讓我聽見ARMY們的尖叫聲）！

BTS於2019 Billboard Music Awards打敗Maroon 5奪得「最佳團體獎」。（IG@bts.bighitofficial）

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防彈少年團無疑是紅遍全球的韓國團體，而一個成功的偶像，除了其演藝實力、個人魅力外，粉絲的支持也功不可沒，而DailyView網路溫度計就要透過《KEYPO大數據關鍵引擎》，帶你一同認識世界最頂級韓團的各種魅力！

首先，讓我們先從他們的粉絲激推好歌開始聽起！請馬上按下播放鍵，邊聽邊閱讀本文～

ARMY們一定知道的神秘代號

ARMY的由來

為了與其他偶像的粉絲做區隔，粉絲們都會有自己的粉絲代號，而大家所熟悉的ARMY是怎麼來的呢？原來，防彈少年團剛出道時有「防彈服」的寓意，表示「阻擋像子彈一樣的批評與時代偏見的音樂團體」。直到2013年7月9日，由BTS閱讀粉絲意見後親自選出了「A.R.M.Y」這個代號並正式啟用，在英語裡ARMY代表著軍隊，而軍隊與防彈服是密不可分的關係，正如同偶像與粉絲們無法割捨的羈絆，於是在2013-07-09這個日子，ARMY們誕生了！

原來，防彈少年團剛出道時有「防彈服」的寓意。（IG@bts.bighitofficial）

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ARMY們刻在心上的重要數字

BTS在2010年成立，2011-07官方Twitter帳號問世，並由團員共同使用，2012-12-17，BTS的官方網誌與YouTube正式成立，成員與ARMY（當時還沒這名字）透過網路更加親近了。2013-06-03，一直以來的「隱藏版」防彈V正式公開亮相，2013-06-11推特預告出道，隔天12日發行首單並舉行出道記者會，而2013-06-13站上Mnet《M! Countdown》第一個出道舞台，官方表示13日為正式出道的日子。當然囉，還有2013-07-09、ARMY們的生日，2016-03-08則是防彈出道滿1000天的日子，也是第一次來台開演唱會滿一週年的紀念日，每個特別的數字，相信ARMY們早就都牢記在心中了吧。

2013-07-09是ARMY們的生日。（IG@bts.bighitofficial）

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BT21宇宙明星

你一定對這些可愛的卡通角色不陌生，他們就是由BTS與LINE FRIENDS合作的原創角色！這些角色有著可愛的外型，更是從遙遠的外太空來到地球，勵志成為地球上的超級巨星，於是他們組成了BT21，準備征服全世界～從最初的角色草圖，到賦予個性、商品開發等，創作過程都有防彈成員們親自參與，角色包括KOYA、TATA、CHIMMY、RJ、SHOOKY、MANG、COOKY和VAN，每個個性大不同，也對應著防彈成員們的特色，像是怕冷又愛吃的Jin所設計的RJ，其角色就自帶溫暖的皮毛、吃到美食會露出幸福的微笑；或是可愛卻不好惹的Shooky（柾國設計），全部都太可愛啦！

Shooky由柾國設計。（IG@bt21_official）

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