數據分析BTS防彈少年團人氣排行　隊長RM金南俊竟然唔係冠軍？

防彈少年團的成功全世界有目共睹，他們不僅有顏值還有實力，七位團員每位都能歌善舞，大多數作品都是由團員自己創作，像是音樂才子Suga就是防彈內的製作人之一，發布的作品超過9成都是成員參與製作，所以也有人表示，防彈之所以會受到全球的歡迎，不單單只是音樂的流行性，而是每個作品都能看見他們的故事與個性，因為與眾不同，所以脫穎而出。

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防彈的七位成員也各有魅力，接下來小編就要介紹網友熱議的成員排序——當然囉，這個排名只是代表網路聲量的高低並非喜好，相信ARMY們雖然對成員各有私心，但對BTS的愛是完整的！（點圖看BTS成員人氣排名▼▼▼）

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分析說明：本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2018年03月09日至2020年03月08日，共二年。系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『防彈少年團』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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