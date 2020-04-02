Green Day公布最新亞洲巡唱時間表　香港站明年3.19亞博上演

2021年見！傳奇Pop Punk樂隊Green Day早前因新冠肺炎疫情宣佈所有亞洲巡迴演唱會延期，今日向樂迷宣布所有分站將延期至明年3至4月舉行。其中原定3月20日於亞洲國際博覽館舉行的《GREEN DAY LIVE IN HONG KONG》，將延期至明年3月19日晚上8時於亞博上演。

Green Day公布最新亞洲巡迴演唱時間表。（Green Day Facebook圖片）

所有經快達票（香港）購買之門票均適用於更新的演出日期。持現有門票者如欲安排退款，可透過快達票（香港）申請全數退款手續。所有退款申請須於2020年4月17日之前完成。

喺Green Day過嚟香港之前，就用圖片幻想下出年佢哋喺舞台嘅畫面啦！（按圖放大）（gettyimages圖片）

+ 4 + 3 + 2

除了公布最新日期，Green Day日前更決定每星期推出翻唱影片，在他們能夠回到舞台前，希望透過音樂陪Fans渡過Monday Blues。在Green Day明年來到香港之前，就用他們的每周翻唱倒數吧。

本周Green Day便Cover了Johnny Thunders《You Can't Put Your Arms Around A Memory》，點擊睇片！