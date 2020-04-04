【歌手2020】賽制搬龍門　華晨宇會唔會跌入淘汰邊緣？

《歌手·當打之年》進入白熱化階段，最新一集當中已進入了總決賽前的最後一輪常規賽事，為了讓節目及比賽的節奏更明快，節目組決定由今集開始改變賽制，令淘汰的機率大大增加。以往進行挑戰的奇襲歌手，要在挑戰成功後，才能取代該輪賽事的最低排名者（一輪賽事為兩集節目），但賽制「搬龍門」後，只要奇襲歌手在當集節目挑戰成功，便能立刻淘汰該集最低排名的在線歌手。

賽制搬龍門，到底邊個需要被淘汰？點擊大圖睇答案

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賽制搬龍門，對不少平衡排名高的歌手來說，可算是一種噩耗。因為在《歌手2020》當中，即使實力再強的歌手，也有大意的時候，有時選曲不慎，便會跌落最低排名，不過由於以往一輪賽事也分兩回合，所以還有補救的餘地。現時改作即時淘汰，容錯率便低得多。而一直在賽事當中穩佔三甲的華晨宇，又會否跌入這淘汰邊緣？答案絕對是不會，節目開播以來，已一共進行了9場賽事，而華晨宇一直佔優，共奪得三場的第一名。當然他也不是沒有滑落過，他在9場賽事中，最低排名的兩次分別是第5及第6名，以這個名次來說，即使有奇襲歌手挑戰成功，也難以動搖他的地位。

雖然賽制突如其來的改變，令不少參賽歌手感到不安，但華晨宇似乎仍能穩佔總決賽的一席位。 (微博圖片)

當然，世事無絕對，還有一場淘汰賽，誰又會知華晨宇會否一時大意而遭淘汰呢？最新一集節目當中，便有一位前輩對華晨宇特別叮囑。節目中，攝製隊跟著華晨宇去探望內地女演員宋丹丹，宋丹丹對華晨宇特別偏心，知道他參加《歌手2020》便說他會是第一名，不過宋丹丹同時又道：「如果你不是第一名可能會對你好一點，人要受點委屈，你剛剛三十歲擦邊，作為一個歌手，最好的年齡都沒到，你的人生還早著呢。因為唱歌是靠你的內心、你的人生閱歷，你受點挫折吧，你不能太順了。」面對如此狠批，華晨宇仍然保持謙虛，似乎在賽事中已沒什麼能動搖到他。