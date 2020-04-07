PIKO太郎推《PPAP》2020防疫版　跳洗手舞為和平祈禱

2016年一首《PPAP》（全稱Pen-Pineapple-Apple-Pen），不但將全球網民洗腦，更讓日本搞笑藝人「PIKO太郎」聲名大噪。他有見近期新冠肺炎肆虐，於是推出防疫版《PPAP2020》，透過改編歌詞及新奇舞步呼籲網民勤洗手。

《PPAP2020》中，PIKO太郎將原曲的蘋果、菠蘿及筆改為肥皂及手。當肥皂和手結合後，PIKO太郎一邊叫「Wash」，一邊在舞步中加入所有洗手動作，順序更是依照日本厚生勞働省建議編排，相當有心。最後當PIKO太郎更用一雙乾淨的手合十祈禱，祝願人民最後得到勝利。

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MV在PIKO太郎家中拍攝，短短兩日已經吸引超過百萬人次觀看。他指這次在急忙中改編《PPAP》，呼籲做好防疫措施，保持心境開朗，更叫網民：「來吧，一起Wash！Wash！Wash！」

《PPAP2020》歌詞

I have a hand

I have a soap

uh!wash!wash!wash!wash!wash!…

I have a soap

I have a hand

uh!wash!wash!wash!wash!wash!…

Clean hand Clean hand

uh!

Pray for People And Peace

We will WIN.