【動物之森／動物森友會】玩家打造歐美天后MV！　經典場景神還原

如今新冠肺炎COVID-19在全球肆虐，為了避免群聚感染，各國政府紛紛呼籲大家盡量在家防疫，但少了戶外多采多姿的娛樂後，長時間在家難免讓人覺得無聊，所以不少人就選擇利用追劇、玩手遊、看書⋯來消磨在家的無聊時光。其中，最夯的莫過於任天堂推出的《集合啦！動物森友會》（動物之森），精緻可愛的畫面加上貼近生活的遊戲機制，讓人欲罷不能～

說到《動物森友會》最大的賣點之一，就是玩家能自己設計角色的衣服，如此一來，不僅能增添遊戲的趣味性，也能滿足大家喜歡客製的心理。

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最近有一名神人網友，不僅設計多位美國女歌手的經典造型，就連歌曲 MV 裡的場景、舞蹈動作⋯也都高度還原，只能說真的太猛了！（點圖放大▼▼▼）

看完這些 MV 的經典造型後，相信大家除了都非常讚嘆該名網友的巧手和創意外，腦海裡也默默出現那些熟悉的旋律吧！

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