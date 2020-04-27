光良拍MV《想你了》做新郎迎娶范宸菲　歌曲充滿思念之情淚灑數次

光良升格新郎倌，在「想你了」MV中娶回飾演老丈人檢場的女兒范宸菲，只是歌曲充滿濃厚思念之情，讓他錄音時忍不住掉下男兒淚，拍攝婚禮戲時又再度紅了眼眶，噴淚次數比檢場、范宸菲還多，讓他自嘲：「怎麼感覺像是我在嫁女兒！」

光良升格新郎倌，在「想你了」MV中娶回飾演老丈人檢場的女兒范宸菲，只是歌曲充滿濃厚思念之情，讓他錄音時忍不住掉下男兒淚（FB@星娛音樂）

「想你了」旋律是光良想念狗兒子小High創作的旋律，詞是光良經紀人懷念與母親相處的點滴時寫下，光良說：「思念已逝親友是每個人都會遇到的課題，其實錄Demo時，我就已經錄到泣不成聲！」他不捨小High過世，先前小High常常入夢，「現在有時看看小High健康時的照片，記得牠曾經留給我、我陪伴牠的美好時光，這樣就很足夠了。」

他在「想你了」MV中和檢場、范宸菲合作，以傳統婚禮及爸爸嫁女兒的親情戲帶出思念亡妻的心境，光良提到檢場大哥聽見action就馬上入戲，讓自己從開拍到收尾都被感動到想哭，聊到未來女兒出嫁也會有同樣的感覺？檢場笑說：「現在的女兒都是為家裡賺回來『半子』，其實就是多了個兒子！所以我覺得未來我女兒應該是把女婿娶回來那種，可能變成人家嫁兒子給我。」

由於導演相當注重下跪拜別、丟扇子、奉茶、上禮車等傳統習俗，新郎光良大開眼界表示：「儘管先前拍戲當過新郎，但這次卻了解到和馬來西亞迎娶的不同習俗。」不過因為畫面需要，光良在1天內迎娶超過3次，鏡頭外被捕捉到在迎娶車上睡著的畫面，MV中的丈人檢場忍不住開玩笑虧光良說：「晚上洞房不要太累！」

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