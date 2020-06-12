光良自嘲似Man版青峰　豪擲百萬鄉下買地　打造「動森」天堂養老

馬來西亞男歌手光良推出新專輯《絕類》，他坦言已不以商業考量去迎合市場。這次想和粉絲分享他與自己內心對話而撞擊出的火花，新歌《反方向》以鋼琴為基底，加入搖滾樂與弦樂，曲風顛覆以往，不少網友看了直呼：「以為是青峰」，光良聽聞笑說：「很多人曾這樣講過，之前上直播節目，很多網友說我是『Man版青峰』。」

光良與青峰都屬乾淨且清亮聲線，身材皆纖細且散發出的氣質相似，他們曾用過同一個攝影師，攝影師也驚呆︰「怎麼這麼像」；兩人更多的巧合，不只生日同一天，生肖也一樣，他讚青峰有才華，粉絲敲碗兩人合作，光良也表示樂見其成。

近期受疫情影響，也帶旺人氣電玩《動物森友會》，不少人都在指尖幫自己的無人島規劃，而光良則是展開「真人版動森」。他在馬來西亞老家車程45分鐘之距，斥資500萬購入5000坪林地，計畫將打造放鬆、避暑兼養老的休憩園區「DreamWood」，而最特別的是他以「環保」理念出發，堅持開發不砍一棵樹。

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我想用大自然的方式跟它相處，因為我坐飛機離開城市時，看到開發土地的過程很恐怖，像是地球在長癌細胞一樣，當我看到這片林地，正在猶豫時，聽到地主說︰「你買下來，樹就得救了」。 光良

這句話讓他毅然決定買下，並找來有同樣理念的設計師規畫，希望打造心中的「DreamWood」，也希望未來有機會可以舉辦森林演唱會。而光良的「今晚我不孤獨」演唱會暫定延至明年1月9日舉辦。

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