眾故事│薛凱琪親解《南昌街王子》意思　感激Wyman以街名呼應人生

薛凱琪（Fiona）2018年離開太陽娛樂，並成立個人工作，繼續發展時裝品牌生意，另邊廂，自同年4月《一生無求》之後，便一直沒有新歌推出，等足兩年，Fiona重返「娘家」華納後，並推出新歌《南昌街王子》 問Fiona是否因害怕歌迷忘記自己而決定再出歌？她明言做歌與做人一樣，都不能太計算結果：「梗係唔可以咁諗啦！例如你要啲歌個hook line（意指最點題的歌詞）係要重複60次，啲歌詞好容易記得，如果你覺得一定要work，一定要全部人都鍾意，你嘅初心就會錯晒，你嘅曲、詞、編都會錯晒。」 Fiona指大部分作品都以自己故事出發，只求用自身經歷打動知音人。她認為，只要故事發自真心，歌曲自然就會受人賞識：「做歌同做人一樣都唔可以太計算，你只要計嘅就係你嘅心機。」 今集《01眾故事》，除了《南昌街王子》外，Fiona亦會談到兩首非情歌《給十年後的我》及國語歌《Better Me》，其中《Better Me》更是當時唱片公司完全沒有預算的情況下，Fiona懸求老闆能夠「開錄燈」，只因她經歷抑鬱症之後，憑歌寄意，答謝歌迷，也提醒自己要好好的活。 撰文：劉傳謙 攝影：梁碧玲、詹郭敏 剪接：梁惠怡 薛凱琪髮型設計Lorraine @ Hair Culture 薛凱琪化妝：FrancesHo@ jessicachan team 薛凱琪服裝：Chloe

《南昌街》回歸現實？ Fiona：佢係最童話嘅故仔

2003年出道至今，Fiona作品無數，曲風廣泛，但最愛的仍是情歌：「我睇戲都係鍾意睇愛情，寫日記一定全部都係關於愛情。就算我冇愛情嗰時佢都係圍繞著我，例如暗戀，連發夢都係關於愛情。」的確，從初出道時的《XBF》，到今年以《南昌街王子》回歸樂壇，Fiona的作品絕大部分時間都離不開愛情。

要數Fiona的代表作，不得不提2004年的《奇洛李維斯回信》。16年後Fiona再看這首成名作，她坦言當時對歌曲大熱感到不解：「細個唱嘅時候淨係知道『明知我們隔著個太空』，佢回信好開心。」十多年後，邁向40歲的Fiona才意識到，歌詞中其實代表著對愛情的希望：「因為每個人都好需要希望，如果有啲歌曲可以帶到希望畀大家，啲人就係會咁開心。」說着說着，她亦感觸落淚：「好耐冇講過《奇洛》啦！」

Fiona生活總是離不開愛情，當然亦包括自己的作品。（梁碧玲攝）

從《奇洛李維斯回信》到《南昌街王子》，16年來Fiona對愛情的看法亦在不同作品中表露無遺，而後者正是啟發自己在愛情上從童話回歸現實：「我以前希望搵一段好浪漫、好童話式嘅愛情，好似我60歲見到佢，個心都仲會不停咁跳。但係你愈追尋嗰樣嘢，佢唔存在嘅時候，其實咩先係浪漫先？就算畀你搵到個王子，但係佢對你唔好，咁仲浪唔浪漫？」

Fiona亦明白，如今找個對自己體貼的男生就已足夠，正因暖男無處不在，童話式愛情才會遍地開花：「呢首歌聽落去好似係一個打爛童話嘅故仔，但係其實佢係最童話嘅故仔。只要你開心、感恩，童話就係喺呢度，你就係嗰位公主。」

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自小經常踏足 獨愛南昌街夠親民

港九新界和離島，一共有超過4000條街道，當新歌決定要談一段貼地的戀情，為何要以深水埗南昌街命名？除因為「南昌街」協音（粵語俗稱「啱音」），Fiona亦看中這條長達2.7公里的街道親民一面：「（南昌街）會有好多人住、工作，肯定裏面會有多啲故仔發生。一條咁親民嘅街道就係想話畀大家聽，佢都可以存在好多童話故事，有好多公主同埋王子。」

在基隆街附近的一段南昌街，店舖主要售賣織帶、拉鍊及絲帶，這些都是製作服裝邊緣的花邊材料，這段街道對於近年積極發展服裝品牌的Fiona就最適合不過。事實上，Fiona亦是南昌街的常客：「我會去嗰度買布、附近又會有鈕、珠片賣，因為我嗰時讀書Art project（會用到，所以我）成日都會去。」

最後選擇以南昌街命名，除因協音，更是代表Fiona童年時對南昌街的親民印象。（梁碧玲攝）

不過要在眾多街道中找出所有協音的街名，再選其中一個街名放入歌詞亦絕非易事，Fiona亦非常感謝Wyman為自己百分百投入：「我真係覺得自己係個好幸運嘅女仔，有一個咁好、咁有才華嘅朋友咁錫我，幫我搵晒咁多條街。」出道至今17年，Fiona與Wyman合作無間，既是互聊心事的好友，亦是默契十足的合作夥伴。欲知二人背後經歷過什麼難忘時光，且看下回《01眾故事》。