眾故事│薛凱琪為黃偉文去到盡　情願加錢改期拍《南昌街王子》MV

上集《01眾故事》，薛凱琪（Fiona）從《奇洛李維斯回信》談到《南昌街王子》，更親自解釋後者以南昌街命名的原因。雖然Fiona從出道作《XBF》起已與黃偉文（Wyman）合作，但二人真正成為朋友，就要從12年前Fiona患上抑鬱症講起。 Fiona在2008年完成舞台劇《Last Smile, First Tear》後失戀，開始受抑鬱症困擾，直至翌年拍攝電影《人間喜劇》時病發，體重暴跌至87磅。今集《01眾故事》，Fiona憶起當年出席Wyman 40歲生日會時的恐懼與不安，並分享3個月後Wyman突襲Fiona生日會時的點滴，談起這段經歷，Fiona亦眼泛淚光。 撰文：劉傳謙 短片：詹郭敏 攝影：梁碧玲 剪接：梁惠怡 薛凱琪髮型設計： Lorraine @ Hair Culture 薛凱琪化妝：FrancesHo@ jessicachan team 薛凱琪服裝：Chloe

在Wyman上年的50歲大壽，Fiona以獨角獸造型現身。（薛凱琪Instagram圖片）

受抑鬱症困擾 堅持為Wyman賀壽

即使Fiona內心非常希望為Wyman慶祝40歲生日，但在抑鬱症困擾下，她深知自己根本無法外出：「唔係驚個party，而係當我嗰一刻有情緒病嘅時候，我見到人就驚，淨係得做嘢唔驚。」Fiona在公司鼓勵下開始打扮，但過程卻變得相當辛苦：「興致嗰樣嘢已經變咗吃力，當你失戀嗰陣喊得好厲害，但係我依家叫你化個妝嚟party，你都會唔想啦！」

被問到為何每年都搞生日會，Wyman曾解釋：「好多人平時未必有機會見，人生苦短，當然要聚埋一齊。」Fiona覺得非常有意義，至今一直記住這句話。（薛凱琪Instagram圖片）

儘管成功克服恐懼出席Wyman的生日會，但Fiona情緒依舊處於低谷。3個月後輪到Fiona生日，她只與兩位好友吃著心愛的火鍋，卻沒想到Wyman會驚喜現身，親自鼓勵自己走出黑暗。不愛火鍋的Wyman只在壽星家中坐足一整晚，但這個舉動亦足以感動Fiona，自此與Wyman定下承諾：「除非我要去外國拍戲，（否則）就算有啲咩都好，我都會去佢（Wyman）個生日會。」

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為遵守約定要求改期拍MV 公司多花數萬元找場地

說起這段經歷，Fiona透露《南昌街王子》MV亦與Wyman生日會有關。為求歌曲與MV同步推出，Fiona需要趕工，但拍攝時間剛好定在Wyman生日當天，其他日子亦已排滿工作，令她大失預算。雖然Fiona希望MV能改期拍攝，但要另覓場地實在相當困難，即使新場地在時間及配套上適合拍攝，但價錢較原定地點貴數萬元。幸好公司得知Fiona當天要出席Wyman生日會後亦願意讓步，讓她能繼續遵守彼此間的約定。

眾故事│薛凱琪親解《南昌街王子》意思 感激Wyman以街名呼應人生

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從情信反映工作默契 Wyman習慣隻字不提

Fiona與Wyman既是好友，亦是默契十足的工作夥伴。她在製作新歌時習慣為所有填詞人寫情信，內容滲入自己對新歌的想法，雖然Wyman從來都不會跟隨情信內容創作，但往往最終令Fiona有意外驚喜：「當佢係你嘅親密好友，佢會更加了解你近排嘅經歷。我寫畀佢嗰封情信，內容好似喺《南昌街王子》係冇出現過，你寫咗『A』呢樣嘢，佢會畀『B』你，但係佢會因為『A』而啟發到佢諗到『B』。」