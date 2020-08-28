豆花妹情人節驚變鬼節？遇暖男排愛心蠟燭告白　蔡黃汝反指似拜神

台灣女星蔡黃汝（豆花妹）邀請F.I.R.阿沁合作新歌〈煙火〉，笑稱青春裡有很多F.I.R.的歌曲，過程像是迷妹圓夢之旅，她說：「印象最深刻的是，他要我捨棄以往閉眼睛的方式，反而要把眼睛打開練唱，結果唱高音時變得比較輕鬆，真心覺得老師超強！」

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這回她參與〈煙火〉歌詞的內容方向，想藉著歌曲感謝曾經陪伴、幫助過她的人，另因成為她主演戲劇「我的青春沒在怕」的插曲，引起廣大效應。她則分享曾與高中時期的男友相約到河堤欣賞煙火，是人生中最難忘的經驗，她說：「當時的感受、氣味及美麗的煙花都還記得，一直在我心中沒有消失過，也是我心中最美好的一段回憶。」

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而她將在本周日舉辦《讚聲演唱會》，透露歌單有些曲目會讓粉絲嚇一跳，不過同時忙著彩排演唱會以及趕拍戲劇，讓她完全忘記前天是七夕情人節，只能在工作中度過。至於收過最特別的情人節禮物？蔡黃汝說遇過有男生在用蠟燭在海灘排出愛心告白，只是自己個性太大剌剌，沒有特別感動，「他還很用心去找會旋轉、噴出火花的仙女棒，然後把像拜拜的蠟燭放在最中心，讓我印象超級深刻。」

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