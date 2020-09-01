【樂壇核數師】王君馨新歌同TVB打對台？　IG低調慶祝：多謝ViuTV

今期「樂壇核數師」焦點落在王君馨（Grace）身上，皆因新歌《Casada》繼成為「903專業推介」亞軍歌後，本周亦躋身「Chill Club推介榜」第10位。對TVB藝人而言，音樂作品能順利登陸友台音樂龍虎榜，打破既有規限，確實非常難得。

王君馨憑《Casada》，成為首位登陸「Chill Club推介榜」的TVB藝人。（王君馨Instagram圖片）

樂壇核數師｜王君馨新歌《Casada》登903亞軍 再有港姐三甲達標

網民：想睇王君馨現身Chill Club

Grace今個星期到TVB《勁歌金曲》宣傳新歌，惟至今《Casada》未能上「勁歌金榜」，反而率先出現在「Chill Club推介榜」，不少網民讚賞ViuTV大方，有網友更笑指：「想睇王君馨本人現身Chill Club！」而Grace今次只在Instagram限時動態中低調轉載成績，並指：「Thank you ViuTV。」

Grace在Instagram限時動態感謝ViuTV。（王君馨Instagram限時動態截圖）

Grace今個星期在《勁歌金曲》宣傳新歌。（節目截圖）

不過，同樣是自資出歌，何雁詩（Stephanie）早前接受《01眾樂迷》訪問時曾指，在TVB的經理人合約尚未完結下，其「獨立歌手」身份仍受藝人合約約束，坦然將自己作品派台到「Chill Club推介榜」有一定難度，甚至出歌都要得到TVB批准。Grace與TVB仍有經理人合約，按道理《Casada》幾乎沒可能派台到ViuTV，難道她事前已獲公司開綠燈？

樂壇核數師│何雁詩新歌終打入903 仍無緣到ViuTV宣傳：要尊重TVB

Stephanie新歌《絕望時請點播》卻無緣派台到ViuTV。（何雁詩Instagram圖片）

樂壇核數師│何雁詩新歌終打入903 仍無緣到ViuTV宣傳：要尊重TVB

《Chill Club》監製：原則上歡迎所有歌手參與

記者曾向《Chill Club》監製葉子文了解，被問到Grace派歌前是否已得到TVB批准，她未有正面回應，只表示：「『Chill Club推介榜』原則上歡迎全港所有唱片公司及獨立音樂人/公司派歌參與，只要相關歌手/唱片公司派歌予『Chill Club推介榜』，而且歌曲質素夠好，就有機會上榜。」

至於Grace能否如網民所願，成為首個登上《Chill Club》舞台的TVB藝人，葉子文則指：「個別藝人能否到Chill Club 的節目現場表演就牽涉許多因素，如藝人本人的檔期，該集節目內容的編排等。作為節目製作人，我們歡迎及期待所有香港的好歌手來到我們節目中唱好歌。」

《Chill Club》推歌曲排行榜或設頒獎禮 金廣誠歡迎與星夢合作

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「903專業推介」Top10：

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「勁爆本地榜」Top10：

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「中文歌曲龍虎榜」Top10：

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「Chill Club推介榜」Top10：

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「勁歌金榜」Top10：